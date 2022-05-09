Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan genç, adliye binasından atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Adıyaman'da hırsızlık suçundan gözaltına alındığı iddia edilen Emrah C. (29), getirildiği Adıyaman Adliyesi'nde 2. kattan kendini boşluğa bıraktı. Adliye görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah C.'nin yaşamını kaybettiğini belirledi.

AİLESİ FENALIK GEÇİRDİ

Çocuklarının acı haberini alan yakınları ise adliyeye koştu. Gencin yakınları adliye bahçesinde fenalık geçirdi. Emrah C.'nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.