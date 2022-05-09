Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan genç, adliye binasından atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan genç, adliye binasından atlayarak hayatını kaybetti

09.05.2022 00:22

Adıyaman'da hırsızlık suçundan gözaltına alındığı iddia edilen genç, adliye binasının ikinci katından atlayarak yaşamını kaybetti. Acı haberi alan aile fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da hırsızlık suçundan gözaltına alındığı iddia edilen Emrah C. (29), getirildiği Adıyaman Adliyesi'nde 2. kattan kendini boşluğa bıraktı. Adliye görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah C.'nin yaşamını kaybettiğini belirledi.

Son dakika haberi... Gözaltındaki genç adliyede intihar etti

AİLESİ FENALIK GEÇİRDİ

Çocuklarının acı haberini alan yakınları ise adliyeye koştu. Gencin yakınları adliye bahçesinde fenalık geçirdi. Emrah C.'nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... Gözaltındaki genç adliyede intihar etti
YORUMLAR
500
Başkan Ziya Duranay, yeniden başkan seçildi Başkan Ziya Duranay, yeniden başkan seçildi Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi Adıyaman'da günü birlik evler denetlendi

Adıyaman, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan genç, adliye binasından atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:22 Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan genç, adliye binasından atlayarak hayatını kaybetti
00:19 3600 ek göstergede son toplantı yarın! Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Meclis'te olacak
00:12 Dalgıçlar tarafından keşfedilen yol hakkında efsanevi yorumlar yapıldı! Görenlerin ağzı açık kaldı
23:50 Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili yaptığı paylaşım eleştiri oklarının hedefi oldu! Kadın kullanıcı sosyal medyada linç edildi
23:43 Kutlama etkinliği düzenleyen Türk vatandaşları, 40'a yakın PKK yandaşı tarafından saldırıya uğradı
23:23 Otomobil karşı şeride uçtu: 1'i ağır 7 kişi yaralandı
23:22 Derbiye sarı kartlar damga vururken, topun oyunda kaldığı süre tepki çekti
23:17 Motosiklet şarampole yuvarlandı: Karı koca yaşamını yitirdi
22:51 Takipçi sayısı en çok azalan Ekrem İmamoğlu, en çok artan ise Ümit Özdağ oldu
22:43 Usta isim Michy Batshuayi'nin biletini kesti: Kenardan Ghezzal'a bağırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 00:28:37. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan genç, adliye binasından atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement