Hırsızlık suçlusu İzmir'de yakalandı

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(İZMİR)- İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği tarafından yapılan denetimlerde hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. isimli şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, 5 Kasım'da yaptığı denetimler sırasında M.C. isimli şahsın hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan arandığı ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. M.C., İzmir polisi tarafından adli mercilere teslim edildi.