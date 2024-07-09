Hisarcık\'ta 456 Çocuk Yaz Kur\'an Kursuna Devam Ediyor

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğünce açılan 33 Yaz Kur'an kursuna 456 çocuğun devam ettiği belirtildi.

Diyanet Gençlik Merkezinde devam eden Yaz Kur'an Kursunu ziyaret eden İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, öğrencilerle Fatiha suresinin manasını paylaştı. Bu yaz sıcağında Kur'an kursuna devam eden öğrencileri tebrik eden Müftü Akyol, "Yaz Kur'an Kursları sayesinde öğrencilerimiz maddi manevi olarak kendilerini yetiştirerek gelecekte ülkemize en güzel hizmetleri yaparak birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacaklardır. Kız erkek tüm gençlerimizi camilerimize ve Kur'an kurslarımıza bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA