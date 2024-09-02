Hisarcık'ta amatör balıkçı kendi yemini üretiyor - Son Dakika
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Hisarcık'ta amatör balıkçı kendi yemini üretiyor

Hisarcık\'ta amatör balıkçı kendi yemini üretiyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde amatör olta balıkçısı Ali Köse, balık yemini kendisi üreterek maliyetleri düşürdüğünü söyledi. Kendi ürettiği yemlerin balıkların dikkatini daha çok çektiğini belirten Köse, son günlerde tuttuğu balık sayısının arttığını ifade etti.

02.09.2024 10:29
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde amatör olta balıkçısı Ali Köse, balık yemini kendisi üretmeye başladı.

İlçede 10 yıldan bu yana amatör olta balıkçılığı yapan Ali Köse, balık yemini kendisi üreterek maliyetleri yarı yarıya düşürdüğünü söyledi Köse, "Balık yemi üretmek için un, sarımsak, mısır unu, irmik, civciv yemi, alabalık yemi, şekerli vanilin, yumurta, sıvı yağ, öğütülmüş ayçiçeği içi, siyez unu ve gıda boyasını karıştırıp yoğurduktan sonra hamuru bir süre dinlendiriyorum. Daha sonra hamuru yem yuvarlama tahtasından geçirerek misket büyüklüğünde elde ettiğim balık yemlerini kaynak suda 1-2 dakika haşladıktan sonra güneşte kurutarak kullanıma hazır hale getiriyorum. Kendi ürettiğim yemler balıkların daha çok dikkatini çekiyor. Bu nedenle son günlerde tuttuğum balık sayısı arttı" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hisarcık'ta amatör balıkçı kendi yemini üretiyor - Son Dakika

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