Hisarcık\'ta Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, okullarındaki 1. sınıf öğrencilerine sevgi mesajı yazılı kek ve meyve suları ikram etti

Özel gereksinimli arkadaşlarının ikram ettikleri kek ve meyve suyu üzerindeki sevgi ve dostluk temalı mesajları okuyan 1. sınıf öğrencileri, sevginin tüm engelleri aşacağını, sevmeye ve dost olmaya hiç bir engel olmadığı bilincine vardılar. Etkinlik sonunda okulun özel eğitim öğretmenleri down sendromu, down sendromlu bireyler ve bu bireylerin günlük hayatta yaşamış oldukları zorluklar, toplumdaki insanların hayatı onlar adına kolaylaştırmak engelsiz bir toplum için neler yapılabileceği üzerine sohbet gerçekleştirdiler. - KÜTAHYA