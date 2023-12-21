Hisarcık\'ta Kadın Kursiyerlerden Gazze\'ye Eşofman Takımı Yardımı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadın kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje çerçevesinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunan çocuk, genç ve yetişkinler için eşofman takımı üretiyor.

Gazze'de İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Hisarcık Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi, Halk Eğitim Binası ve Hamamköy'de açılan giyim kurslarındaki 58 kursiyer kadın eşofman takımı üretimi için dikiş makinesinin başına geçti. Kursiyerler tarafından Gazze'deki çocuk, genç ve yetişkinler için 250 metre kışlık kumaştan dikilecek pijama takımları paketleme işlemlerinin ardından Gazze'ye gönderilecek. - KÜTAHYA