Hisarcık\'ta Sabah Namazı Buluşması

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Diyanet İşleri Başkanlığının, "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" etkinliği çerçevesinde Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Merkez Çarşı Camiindeki sabah namazı buluşmasında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve ilahiler seslendirildi. İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından kıldırılan sabah namazının ardından Müftü Akyol yaptığı sohbette Allah için iyilik yapmanın önemine değinerek," Yaptığınız iyilikten karşılık beklemeyin, hayır hasenat yapın, paylaşın, cimri olmayın" dedi. Sohbetin ardından dua yapıldı.

Program sonrası cemaate çorba ikram edildi. - KÜTAHYA