Hisarcık\'ta şehit ailesi ve gazilere bayram ziyareti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Uçar'ın katılımıyla ilçe genelinde şehit aileleri ve gaziler tek tek evlerinde ziyaret edilerek bayramları tebrik edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, ailelerle sohbet edilerek bayramları kutlandı.

Ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajı veren Kaymakam Erkan Atam, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı ödenmez, aileleri bizlere emanet olan en kıymetli değerlerdir. Devlet olarak her zaman yanlarındayız. Kapımız sonuna kadar açık" dedi.

Program kapsamında Kaymakam Erkan Atam ve protokol üyeleri tarafından ilçedeki şehit mezarları da ziyaret edildi, dualar okundu. - KÜTAHYA