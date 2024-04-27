Hisarcık'ta Seydi Resul Türbesi için geleneksel gözleme hayrı - Son Dakika
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Yerel

Hisarcık'ta Seydi Resul Türbesi için geleneksel gözleme hayrı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Ahi Beyi Seydi Resul Türbesi için geleneksel hayır etkinliği düzenlendi. Hayırsever kadınlar tarafından yapılan gözlemeler, ilçe halkına ve cami cemaatine dağıtıldı. Kaymakam ve Belediye Başkanı, kadınları ziyaret ederek teşekkür etti. Seydi Resul Türbesi, ilçenin önemli bir yeridir ve tarihi bir geçmişe sahiptir.

27.04.2024 20:16  Güncelleme: 20:47
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Hisarcık'ta Seydi Resul Türbesi için geleneksel gözleme hayrı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinde hayırseverlerin katkılarıyla Ahi Beyi Seydi Resul Türbesi için geleneksel hayır etkinliği gerçekleştirildi.

Şehitler Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen geleneksel Seydi Resul Türbesi gözleme hayrı için hayırsever kadınlar sabah erken saatlerden itibaren Seydi Resul Türbesi önünde bir araya geldi. Hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan yapılan gözlemeler kurulan saclarda imece usulü pişirerek ilçe halkına dağıtıldı. Ayrıca gözlemeler cami cemaatinin alması için ilçe merkezindeki tüm cami girişlerine bırakıldı.

Gözleme yapan kadınları ziyaret eden Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş bir süre kadınlarla sohbet ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Kaymakam İsmail Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut ve İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık ile beraber Seydi Resul Türbesini ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Şehitler Mahallesinde çok eski dönemlerden bu yana düzenlenen ve düzenlenmeye devam eden kadim adetlerden bir tanesinin Seydi Resul Türbesi hayrı olduğunu söyledi.

Başkan Demirtaş," Şehitler Mahallesinde çok eski tarihlerden bu güne kadar sürdürülen türbe hayrını daha önce mahalle muhtarımız halka duyurulmak, hayırsever halkımızda bu etkinliğe başta un ve yağ olmak üzere katkıda bulunmaktadırlar. Hayrın yapılacağı gün türbe önünde bir araya gelen hayırsever kadınlarımız yaşlı teyzelerimiz nezaretinde gün boyu gözleme pişirmekte, pişen gözlemeler halka ve cami cemaatine ikram edilmektedir. Bu güzel hayrın bugüne kadar sürmesine sebep olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Seydi Resul Türbesinin ilçenin sosyal, dini ve iktisadi hayatını belirleyici yerlerinden olduğunu, çok eski dönemlerde kurulan Seydi Resul Tekkesinin o zamanlar ihtiyaç sahipleri ile yolculara hizmet verdiğini söyleyen Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, hayır etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

"Seydi Resul Kimdir?"

Seydi Resul bir Ahi Beyi ve Bektaşi Şeyhi'dir. İlk olarak Kütahya Altıntaş ilçesine bağlı Beşkarış Köyü'nde tekke kurmuş, ardından Germiyan kuvvetleri ile Hisarcık ve çevresindeki yerleşim yerlerinin fethine katılmıştır. Toprakların ele geçmesinin ardından arazilerin bir kısmı kendisi ve arkadaşlarına temlik edilmiştir. O da buraya bir tekke inşa ederek mezkur arazileri tekkenin işletilmesi maksadıyla vakfetmiştir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hisarcık'ta Seydi Resul Türbesi için geleneksel gözleme hayrı - Son Dakika

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