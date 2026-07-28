Hisarcık'ta Sosyal Yardım Toplantısı
Kaymakam Atam, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım faaliyetlerini değerlendirdi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kaymakam Erkan Atam başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) toplantısı gerçekleştirildi.
İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal yardım faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda, devam eden çalışmalar değerlendirilirken, yardımların ihtiyaç sahiplerine etkin, adil ve zamanında ulaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, devletin sosyal yardım anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmaya devam edileceği ifade edildi.
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