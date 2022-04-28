Hisarcıklı miniklerden Afganistanlı çocuklara anlamlı yardım - Son Dakika
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Hisarcıklı miniklerden Afganistanlı çocuklara anlamlı yardım

28.04.2022 12:43
Hisarcıklı miniklerden Afganistanlı çocuklara anlamlı yardım

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 4-6 yaş grubu Kuran kursu öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri 708 TL'yi Afganlı çocuklara gönderdiler.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 4-6 yaş grubu Kuran kursu öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri 708 TL'yi Afganlı çocuklara gönderdiler.

4-6 yaş grubu Kuran kursu öğrencileri Afganlı çocuklara gönderilmek amacıyla kurs hocaları Ayşe Tekin ve Nuran Baran tarafından hayata geçirilen Yardımlaşma Kumbarasında harçlıklarını biriktirdiler.

Eşi Nazife Akyol ile birlikte kursu ziyaret eden İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Afganlı çocuklara gönderilmek amacıyla öğrencilerin biriktirdiği 708 TL'lik yardımı TDV Hisarcık Şubesi adına kabul ederek ilgili hesaba gönderdi.

Milli ve manevi değerlerin küçük yaştaki çocuklara bu şekilde uygulamalı olarak benimsetileceğini ifade eden İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, " Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmeleri için kurslarımızı her yıl çoğaltacağız" dedi. - KÜTAHYA

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Kuran-ı Kerim, Türk Lirası, Hisarcık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hisarcıklı miniklerden Afganistanlı çocuklara anlamlı yardım - Son Dakika


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