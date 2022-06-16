Hisarcıklı şehit asker mezarı başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hisarcıklı şehit asker mezarı başında anıldı

16.06.2022 12:34
Hisarcıklı şehit asker mezarı başında anıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehit asker Ahmet Yavuz şehadetinin 32. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehit asker Ahmet Yavuz şehadetinin 32. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

1990 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki çatışmada şehit olan 21 yaşındaki Piyade Onbaşı Ahmet Yavuz'un şehadetinin 32. Yılında ilçeye bağlı Yukarı Yoncağaç köyündeki mezarı başında Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Köy Muhtarı Ömer Altın ve şehit askerin ailesinin katılımıyla dualarla anıldı. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Dilovası'nda başarılı gençler ödüllendirildi Dilovası'nda başarılı gençler ödüllendirildi Elazığ'da bir köy kuduz vakasıyla karantinaya alındı Elazığ'da bir köy kuduz vakasıyla karantinaya alındı
Kaynak: İHA

Ahmet Yavuz, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hisarcıklı şehit asker mezarı başında anıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:18 Fenomen Duygu Özaslan'ın gelinliğinin altına giydiği 17 bin TL'lik ayakkabı gündem oldu
12:16 Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 12:40:18. #1.13#
SON DAKİKA: Hisarcıklı şehit asker mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement