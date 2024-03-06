Hitit Üniversitesi'nden "Bilim ve Teknoloji" festivali
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk;
" Çorum'un makine ve imalat alanındaki öncü rolünü akademi ve ulusal anlamda her türlü müteşebbisle bir araya getirmeye çalışacağız"
ÇORUM - Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Bilim ve Teknoloji" festivali 8 Mart'ta başlıyor.
Festivalin, Hitit Üniversitesi, Çorum ve bölge illerinin Ar-Ge ve Ür-Ge ekosisteminin tanıtımına aracılık yapmayı amaçlanırken bu çerçevede hem sanayi ve kamu kuruluşlarının hem de akademisyenler ile lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin projelerini sunmak üzere bir araya getirilmesi planlanıyor. Bilim ve Teknoloji Festivali bünyesinde, Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi'nin, bu alandaki yetkinliklerini ve yenilikçi hamlelerini dış paydaşlar ile paylaşmak üzere birde çalıştay düzenlenecek. Çalıştayda ayrıca makine, gıda, sağlık, dijital dönüşüm ve savunma sanayisinde yenilikçi yaklaşımları sunmak üzere alanlarında uzman isimlerin katılımcılarla buluşturulacak.
Festival, Hitit Üniversitesi'nin de ortağı olduğu ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen "STEM'de Kadınlar, Güçlü Yarınlar" projesi etkinliklerini de kapsarken, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelecek olan öğrenci ve akademisyenlerin katılımları ile gerçekleştirilecek. Kız öğrencilerin ve kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına katılımını önemseyen ve destekleyen Hitit Üniversitesi, bu etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek interaktif atölyeler ve panellerle STEM alanındaki başarılarıyla öne çıkan kadın liderleri, araştırmacıları ve girişimcileri gençlerle bir araya getirmeyi hedefliyor.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, etkinliğin yapılacağı Kuzey Kampüsü'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.
"Bilim ve Teknoloji" festivali ilk defa düzenlendiğini açıklayan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "Amacımız, yerelde girişimcilik kültürünü üretken kültürle, araştırma-geliştirmenin girişimci kültürle buluşmasını yani üretim kültürünü fikri olanı patentle buluşturmak, patenti de üreticiyle buluşturmak" dedi.
Bu zinciri tamamlamak adına kimin fikri varsa, kimin projesi varsa lise çağındaki öğrenciden, sanayideki küçük ve orta ölçekli firmada yada bir işletmede fikri olup sermaye yada AR-GE çalışmaları için uzmanlarını bulamayanları üniversiteyle birleştirmek istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, "Çünkü Hitit Üniversitesi imalat sanayinin Anadolu'daki öncülerinden. Sanayi denilince, imalat denilince öncü olan bir ilin üniversitesi. Çorum'un özellikli makine ve imalat alanındaki öncü rolünü hem akademi hem girişimci hem de ulusal anlamda her türlü müteşebbisle bir araya getirmeye çalışacağız. Bu bir ilk ve yerel ölçekte. Katılım bölgesel ve ulusal ölçekte olmakla beraber biz daha çok yereli ve yerel kültürü geliştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Hitit Üniversitesi olarak hayata geçirdikleri 3+1 eğitim modeli ile öğrencileri müteşebbislerle buluşturduklarını anlatan Ali Osman Öztürk, "Şimdi onlar buraya gelecek. Onlar lise öğrencelerimize, aynı zamanda kendi öğrencelerimize sadece istihdam, kariyer değil Teknofest'te olduğu gibi proje bazlı bir takım raporlamalarla elde ettikleri bilgileri paylaşacak. Bunlarla yarışacak. Biz şunu istiyoruz. Fikriniz varsa değerlendirmeye değer. Bu fikri biz bilimsel formatta ele alacağız. Projelendirdiğiniz de nasıl hayata geçer. Birde fikri olanı proje kültürüne alıştırmamız gerekiyor. Proje kültürü olanlarında müteşebbisle buluşturmamız gerekiyor. Teknofest, kariyer fuarları gibi burada bir karışım var. Yerel ölçekte olduğu için yerel dinamikleri öncelikle harekete geçirip bölgesel olarak da ciddi bir etki uyandıracağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
"Savunma sanayinin güçlü aktörlerini Çorum'da ağırlayacağız"
Savunma sanayinin güçlü aktörlerini Çorum'da ağırlayacaklarını kaydeden rektör Öztürk, " Türkiye'de bir çığır açıldı. Kaan'ımız ilk uçuşta yükseldi. Teknofest'le bir teknoloji nesli geliyor. Bunlar ulusal anlamda büyük bir heyecan oluşturdu. Her şehirde bir üniversite varsa o üniversite bulunduğu şehrin rengini artırır. Dolaysıyla bizde Çorum'a bu rengi getirmeye çalışacağız. Katılımcılar arasında özellikle bizi de heyecanlandıran Aselsan'dan, Havelsan'dan, TUŞAŞ ve diğer alanlardan yetkililer aramızda olacak. Ulusal anlamda savunma sanayimizin güçlü aktörlerini burada ağırlayacağız. Gelecek yıllarda etkinliğin kapasitesi, katılımcıları da artırılacak. Burada güzel bir ortam olacak. Bu Türkiye'nin geldiği Teknofest'ler ve diğer alanlarda yaptığı kariyer fuarlarının bir bileşeni olarak ilk kez Hitit Üniversitesi çatısı altında gerçekleştirilecek. Fikri olan, anneler, babalar, çocuklar herkesi bekliyoruz. Teknolojiye ilgi duyan, Çorum'un kapasitesini merak edenleri buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › Hitit Üniversitesi'nden 'Bilim ve Teknoloji' festivali - Son Dakika
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