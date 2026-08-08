Hızla Hafız Olmuş: Hüsna Gül Menteşeli

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafızlığını tamamlayan Hüsna Gül Menteşeli için anlamlı bir kutlama programı düzenlendi. Mustafa Yaşariye Dede Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören Menteşeli, 7. sınıfa başlamadan hıfzını tamamlayarak ailesi, öğreticileri ve eğitim camiasına büyük gurur yaşattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Kur'an-ı Kerim'i ezberleme sürecini başarıyla tamamlayan genç öğrenci Hüsna Gül Menteşeli için hafızlık kutlama programı gerçekleştirildi. Merkezefendi Müftülüğü'ne bağlı Mustafa Yaşariye Dede Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören Hüsna Gül Menteşeli, küçük yaşta başladığı hafızlık eğitimini kararlılıkla sürdürerek 7. sınıfa başlamadan hıfzını tamamladı. Uzun soluklu ve yoğun bir çalışma gerektiren hafızlık eğitimini tamamlayan Menteşeli'nin başarısı dolayısıyla kurs tarafından özel bir program düzenlendi. Mustafa Yaşariye Dede Kız Kur'an Kursu tarafından düzenlenen hafızlık kutlama programına Merkezefendi İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş, Şube Müdürü Süleyman Akgün, Servergazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Başın, kurs yöneticileri ve hafızlık hocaları katıldı. Programda Hüsna Gül Menteşeli'nin hafızlık yolculuğunda gösterdiği gayret ve başarının yanı sıra, bu süreçte kendisine rehberlik eden öğreticilerin emeği de vurgulandı. Hafızlık eğitiminin yalnızca ezberleme sürecinden ibaret olmadığına dikkat çekilen programda, öğrencilerin sabır, düzenli çalışma ve kararlılık içerisinde uzun bir eğitim sürecinden geçtiği ifade edildi. Programda konuşan Merkezefendi İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin ve onların yetişmesinde emeği bulunan aileler ile öğreticilerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Güneş, geleceğin inşasında etkin rol oynayan hafız anneleri yetiştirmenin haklı onurunu yaşadıklarını ifade ederek, Hüsna Gül Menteşeli'yi başarısından dolayı tebrik etti. Güneş ayrıca öğrencinin hafızlık eğitiminde emeği bulunan öğreticilere de teşekkürlerini iletti. Hüsna Gül Menteşeli'nin hafızlığını tamamlaması ailesinde de büyük sevinç oluşturdu. Küçük yaşta başladığı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Menteşeli, ailesinin yanı sıra kendisine eğitim veren hocalarının da gurur kaynağı oldu. Mustafa Yaşariye Dede Kız Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen kutlama programı, Hüsna Gül Menteşeli'nin hafızlık sürecinin tamamlanmasını taçlandırırken, genç öğrencinin elde ettiği başarı da katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.