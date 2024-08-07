Hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi - Son Dakika
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Yerel

Hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri hızlı müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

07.08.2024 18:42
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Hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Efeler ilçesine bağlı Terziler ve Eğrikavak mahalleleri arasında kalan Tuğba mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Özellikle havadan yapılan sortilerle alevler büyümeden yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ve orman ekiplerinin soğutma çalışmalarınısürdürüyor.

Kaynak: İHA

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