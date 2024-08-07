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Hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Efeler ilçesine bağlı Terziler ve Eğrikavak mahalleleri arasında kalan Tuğba mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Özellikle havadan yapılan sortilerle alevler büyümeden yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ve orman ekiplerinin soğutma çalışmalarınısürdürüyor.