Hizmet-İş Antalya 2 Nolu Şube Başkanlığı\'na Harun Ünal seçildi

Hizmet-İş Sendikası Antalya 2 Nolu Şube Başkanlığı'nın 1. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Harun Ünal, şube başkanlığına seçildi.

Genel kurulda konuşan Şube Başkanı Harun Ünal, sendikacılığın büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, emekçilerin haklarını korumak için birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edeceklerini söyledi. Ünal, "Bizim davamız, alnının teri kurumadan işçinin hakkının verilmesi davasıdır. Kapımız da gönlümüz de her zaman üyelerimize açık olacak" dedi.

Ünal ayrıca, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın haklı mücadelesinde yanında olduklarını ifade ederken, emekçilere verdiği desteklerden dolayı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e teşekkür etti.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ise işçi maaşlarından alınan vergi oranının yüzde 10'da sabitlenmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Gerçekleştirilen seçimlerin ardından Hizmet-İş Sendikası Antalya 2 Nolu Şubesi'nin yönetim, denetleme ve disiplin kurulları da belirlendi. Buna göre yönetim kurulunda Derya Karaboğa ile Sami Fırtına yer alırken, denetleme kurulunda Doğan Ünsal, Nilüfer Sert ve Muhammet Şay görev aldı. Disiplin kurulunda ise Arif Songür, Ali Cevat Çiftçi ve Abdilkader Toksöz yer aldı. Üst kurul delegeleri Harun Ünal, Derya Karaboğa, Sami Fırtına ve Hasan Kaymak'tan oluştu.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurula Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Teşkilat Daire Başkanı Gökhan Demircioğlu, delegeler ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. - ANTALYA