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HİZMET-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ersoy, Filistin'e destek yürüyüşüne davet etti - Son Dakika
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HİZMET-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ersoy, Filistin'e destek yürüyüşüne davet etti

HİZMET-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, yarın Kocaeli'de düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşüne 7'den 70'e herkesi davet etti. Ersoy, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınayarak, Filistin halkının yanında olduklarını ve sessiz kalmamanın önemine vurgu yaptı.

HİZMET-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ersoy, Filistin\'e destek yürüyüşüne davet etti
15.12.2023 - 12:07,
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İŞ) bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (HİZMET-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, yarın Kocaeli'de düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşüne 7'den 70'e herkesi davet etti.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı HİZMET-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, yarın düzenlenecek olan Filistin'e destek yürüyüşü ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Sessiz kalma zulme ortak olma"

Açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından 18 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 1 milyondan fazla kişinin ise yerlerinden edildiğine değinen Ersoy, "Bütün dünyanın gözleri önünde hastaneler bombalanıyor. Okullar, camiler, hastaneler vuruluyor. Çocuklar katlediliyor, fosfor bombaları ile yakılıyor ve sivillerin yerleştiği kamplar vuruluyor. Bombalardan kurtulup hayatta kalanlar ise açlık ve susuzlukla karşı karşıya kalıyor. Gazze'de her geçen gün korkunç bir katliam yaşanıyor. Filistin davası bizim için milli bir davadır. Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. Filistin halkının ve Gazzelilerin uğradığı bu katliam ve soykırım karşısında Filistin halkının yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Zulme sessizlik de aynı derecede zulümdür. Zalim İsrail'in ve zulüm destekçilerinin şeytani planlarına, şer ve katliamlarına sonuna kadar karşıyız. Bu nedenle 'sessiz kalma zulme ortak olma' diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yürüyüş, yarın saat 13.30'da Fevziye Camii önünden başlayacak ve Anıtpark'ta son bulacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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