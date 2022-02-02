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Hizmet-İş ile Gördes Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika

Hizmet-İş ile Gördes Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı

02.02.2022 13:40
Hizmet-İş ile Gördes Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi ile Gördes Belediyesi arasında devam eden görüşmeler toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi ile Gördes Belediyesi arasında devam eden görüşmeler toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Gördes Belediyesinde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi ile Gördes Belediyesi arasında imzalandı. İmza töreni sonrası konuşan Hizmet-İş Manisa Şube Başkanı Okan Polat, sözleşmenin masada bitmesinden memnun olduklarını belirterek Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol'a teşekkür etti.

Sözleşmenin imza töreninde Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Hizmet-İş Manisa Şube Başkanı Okan Polat, İşveren Sendikası Yerel-Sen yetkilileri ve işyeri temsilcileri hazır bulundu. - MANİSA

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Hizmet İş Sendikası, Manisa, Gördes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hizmet-İş ile Gördes Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizmet-İş ile Gördes Belediyesi arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika
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