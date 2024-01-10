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Hizmet-İş ile Mamak Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Hizmet-İş ile Mamak Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Mamak Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında yaklaşık bin 600 belediye işçisinin çalışma saatleri, mesai ücretleri ve iş haklarını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle çalışanlara yaptıkları işlerin kadrosuna uygun ücretler verecek bir düzenlemeyi hayata geçiren Mamak Belediyesi, çalışanlara yevmiye ücretlerinde 1 Ocak itibarıyla yüzde 50 düzeyinde iyileştirme sağlayacaklarını ifade etti.

Hizmet-İş ile Mamak Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
10.01.2024 - 22:29,
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Hizmet-İş ile Mamak Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

ANKARA - Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) ile Mamak Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Mamak Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında yaklaşık bin 600 belediye işçisinin çalışma saatleri, mesai ücretleri ve iş haklarını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde yapılan sözleşmenin imza törenine, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan katılım sağladı.

Arslan, yaptığı konuşmada kamudaki taşeron işçilerin 2017'de kadroya alınmaması durumunda sözleşmeden sadece 50 işçinin yararlanabileceğini fakat bugünkü sözleşmeden yaklaşık bin 600 işçinin faydalandığını söyledi. Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla belediyeler dahil kamudaki taşeron işçilerin kadroya alındığını belirterek, "Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınması, çalışma hayatımızın en büyük reformuydu. Bu reformla 500 bini belediyelerde olmak üzere 1 milyona yakın taşeron işçi, kamunun kadrolu işçisi oldu" ifadelerini kullandı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise toplu iş sözleşmesini belediyenin imkanlarını sonuna kadar zorlayıp, çalışanların yaşamlarını en konforlu, en rahat, en sosyal sürdürmeleri için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. İmzalayacakları sözleşmeyle çalışanların yevmiye ücretlerinde 1 Ocak itibarıyla yüzde 50 düzeyinde zam uygulanacağını ifade eden Köse, temmuz ayında imzalayacakları yeni dönem sözleşmede de çalışanlara iyi imkanlar sunmak istediklerini söyledi.

İmzalayacakları sözleşmeyle çalışanların yevmiye ücretlerinde 1 Ocak itibarıyla yüzde 50 düzeyinde iyileştirme sağlayacaklarını ifade eden Köse, temmuz ayında imzalayacakları yeni dönem sözleşmede de çalışanlara iyi imkanlar sunmak istediklerini söyledi.

Sözleşmeyle çalışanlara yaptıkları işlerin kadrosuna uygun ücretler verecek bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildiren Köse, sorumluluk makamında bulunup bunun maddi karşılığını almayan çalışanlara da ek ödeme yapılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından sözleşmeler Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmelerini imzalayarak toplu birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: İHA
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