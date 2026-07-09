HİZMET-İŞ Sendikası Temsilciler Meclisi Toplandı - Son Dakika
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HİZMET-İŞ Sendikası Temsilciler Meclisi Toplandı

HİZMET-İŞ Sendikası Temsilciler Meclisi Toplandı
09.07.2026 11:58
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Kayseri'de HİZMET-İŞ Sendikası Temsilciler Meclisi, önemli katılımcılarla gerçekleştirildi.

HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı Temmuz Ayı Temsilciler Meclisi Toplantısı, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Yavuz Navruz'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri İl Başkanı Yıldıray Durak, Öz Güven-Sen Kayseri İl Başkanı Ali Kemal Çiftçi, şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, işyeri sendika temsilcileri ile komite üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Yavuz Navruz, gerçekleştirilen aylık faaliyetleri değerlendirerek, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar hakkında temsilcilere bilgi verdi. Sendikal mücadelenin güçlü bir teşkilat yapısı ve ortak akılla sürdürülebileceğini vurgulayan Navruz, birlik ve beraberlik içerisinde üyelerin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Toplantıda konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir ise, HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın selamlarını Kayseri teşkilatına ileterek konuşmasına başladı.

Özdemir, "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, geçtiğimiz Mayıs ayında mazlum Filistin halkına destek vermek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Küresel Sumud Filosu'na katılmış, bu insani yolculuk sırasında İsrail tarafından alıkonulmuştur. Genel Başkanımızın ortaya koyduğu bu onurlu duruş, HAK-İŞ'in mazlumun yanında yer alan anlayışının en güçlü göstergelerinden biridir" dedi.

Sendikal mücadelenin sadece toplu iş sözleşmesi dönemleriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Özdemir, "Sahada güçlü olan, temsilcisiyle, üyesiyle sürekli iletişim halinde bulunan teşkilatlar her zaman başarılı olur. Sizler işyerlerinde HİZMET-İŞ'in yüzüsünüz. Üyelerimizin haklarını koruma noktasında gösterdiğiniz gayret, sendikamızın en büyük gücüdür. Birlik ve dayanışmamızı koruyarak emek mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca sendikal çalışmalar, yürütülen faaliyetler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar kapsamlı şekilde ele alındı. İşyerlerinde yaşanan gelişmeler, üyelerin talep ve beklentileri değerlendirilirken, temsilcilerin görüş ve önerileri doğrultusunda karşılıklı istişarelerde bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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