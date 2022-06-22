Hizmetler, izinsiz kamuoyuna duyurabilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Hizmetler, izinsiz kamuoyuna duyurabilecek

22.06.2022 12:04
Hizmetler, izinsiz kamuoyuna duyurabilecek

Malatya'nın yeni Valisi Hulusi Şahin, kurum ve kuruluşların hizmetlerini yazılı izine tabi olmaksızın basın yoluyla kamuoyuna duyurabileceklerini bildirdi.

Malatya'nın yeni Valisi Hulusi Şahin, kurum ve kuruluşların hizmetlerini yazılı izine tabi olmaksızın basın yoluyla kamuoyuna duyurabileceklerini bildirdi.

Vali Hulusi Şahin, basına bilgi ve demeç konusunda 13 ilçe kaymakamlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi. Valilik yazısında, "Bilindiği üzere Devlet Memurlarının basına bilgi ve demeç vermesiyle ilgili hususlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 15'nci maddesinde belirtilmiştir. Yerel ve yaygın medya temsilcilerinin görevini yerine getirirken kamu kurumları tarafından haber alma konusunda gerekli kolaylığın sağlanması için, ilimizdeki kamu kurumları tarafından yapılan çalışmalar ve görevlerinin ifası sırasında sunmuş olduğu hizmetler, hizmetlerin sunumunda vatandaşımıza getirilen kolaylıklar, öneriler, asayiş, güvenlik, eğitim, sağlık, tarım, çevre ve diğer konularla ilgili genel duyurularda, kaymakamlarımız ile kamu kurum müdür ve amirlerinin yazılı izine tabi olmaksızın basına bilgi ve demeç vermeleri Valilik Makamınca uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

YORUMLAR
500
Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı Başkan Güder'den Taneli'ye hayırlı olsun ziyareti Başkan Güder'den Taneli'ye hayırlı olsun ziyareti
Kaynak: İHA

Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hizmetler, izinsiz kamuoyuna duyurabilecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:23:02. #1.11#
SON DAKİKA: Hizmetler, izinsiz kamuoyuna duyurabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement