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Hobby ile Stresi Yeniyor

Hobby ile Stresi Yeniyor
06.07.2025 12:24
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Asuman Aldemir, Bodrum'dan ilham alarak su kabakları ile keyifli bir hobi geliştirdi.

Kocaeli'de iş stresinden uzaklaşmak isteyen Asuman Aldemir, Bodrum'da gördüğü ışıklı su kabaklarından ilham alarak başladığı hobisini eski bir ahırı dönüştürdüğü atölyede sürdürüyor. Aldemir, el emeğiyle yaptığı ürünleri ise sadece sevdiklerine hediye ediyor.

Uzuntarla Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Asuman Aldemir, 4 yıl önce tatil için gittiği Bodrum'un Gümüşlük beldesinde gördüğü ışıklı su kabağı süslemelerinden etkilenerek hayatında yeni bir yolculuğa çıktı. Uzun yıllar kurumsal firmalarda insan kaynakları müdürü olarak görev yapan Aldemir, iş hayatının stresinden uzaklaşmak amacıyla başladığı bu hobiye zamanla tutkuyla bağlandı. Bu ilgisini geliştiren Aldemir, Uzuntarla'daki evinin yanında bulunan eski bir ahırı kendi elleriyle atölyeye dönüştürdü. Asuman Aldemir, atölyede su kabağını işleyerek gece lambası, avize ve çeşitli dekoratif süs eşyaları üretiyor.

"İlk denemem başarılı olmadı"

Su kabağı süslemesine hobi olarak başladığını ifade eden Aldemir, "Hobi amaçlı yaptığım ürünleri sevdiklerime armağan ediyorum. Bu süs kabaklarını ilk kez Bodrum Gümüşlük'te görmüştüm. Açıkçası el emeği ürünleri yapmayı çok seven biri olduğum için bunu satın almak yerine, 'Ben de yapabilirim' diye düşündüm ve Gümüşlük'ten ham kabak aldım. Buralarda bu kabağı bulabilmek pek mümkün değildi. İlk denemem tabii ki başarılı olmadı ama sonrasında babam kendi bahçesinde su kabakları yetiştirmeye başladı. Onlarla yavaş yavaş bu işe başladım. Doğal olarak malzeme almam da gerekiyordu. Örneğin boncuğun tedariki zor, Türkiye'de çoğu yerde bulamıyorsunuz. Matkabım da özel. Tüm malzemelerimi topladıktan sonra keyif amaçlı ışıklı su kabakları yapmaya başladım ve devam ediyorum" dedi.

"Tamamen hayal gücünüze kalmış"

Yapım süreci hakkında bilgi veren Aldemir, "Ham kabağın dışında küf gibi görünen sağlıklı korunması için tabakası var. O tabakayı tel ile yıkıyorum. Sonrasında objenin resmini çiziyorum, bu tamamen hayal gücünüze kalmış. Zaten benim için de en güzel yanı bu. Sonra matkapla deliyorum. Deldikten sonra isteğe göre bazen boyuyorum, bazen ham haliyle bırakıyorum. En sonunda ise boncuğu ve ışığını takıyorum" diye konuştu.

Satmıyor, sevdiklerine hediye ediyor

Asuman Aldemir, ürünlerini ticari amaçla yapmadığını vurgulayarak, "Benim işim tamamen hobi amaçlı. Önemli olan benim için yaparken keyif alabilmek ve o keyfi de alıyorum. Çok enteresan talepler de geliyor. Şu an mesela kuru kafa yapıyorum, arkadaşımın oğlu istemişti. Yeğenlerime, kardeşime, evlenen kuzenlerime hediye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Benim için değerli ve önemli bir alan"

Atölyesi hakkında konuşan Aldemir, "Burayı hobi olarak planladım. Şu an içinde bulunduğumuz atölye eski bir ahırdı. Yaptığım dekorasyon çok hoşuma gitti. Örneğin süslemelerde kullandığım taşları dereden topladım, harcını kendim yaptım. Benim için değerli ve önemli bir alan. Burayı yaşam alanı haline getirdim" ifadelerini kullandı.

"İş yerindeki bütün stresi hobiyle atıyorum"

Bu uğraşıların kendisi için bir terapi olduğunu dile getiren Aldemir, "İş yerindeki bütün stresi hobiyle atıyorum. Elimle yaptığı her şey beni inanılmaz rahatlatıyor. Bu kabak lambası olabilir, el işi olabilir. Bu hobime başlarken bana, 'Tamamlayamazsın Asuman' dediler ama bu konuda istikrarlı gittim. Bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum. Ben fiziksel yorgunluğa ihtiyaç duyuyorum. Bu beni rahatlatıyor. Fiziki anlamda yorulduğum zaman beynimdeki bütün stres, sıkıntı tamamen yok oluyor. İnsan yapmak istediklerini yapabilmeli. 'Ben bunu yapamam', 'Bu benim elimden gelmez' gibi cümleler benim tercih ettiğim ve söylediğim şeyler değil. Birebir aynısı olması şart değil ama kendi emeğiniz ve zevkinizi katıyorsunuz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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