Hocalı şehitleri Iğdır'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hocalı şehitleri Iğdır'da anıldı

24.02.2022 16:28
Hocalı şehitleri Iğdır'da anıldı

Iğdır'da, 1992 yılında Azerbaycan'ın Hocalı kentinde gerçekleştirilen katliamda şehit olanlar törenle anıldı.

Iğdır'da, 1992 yılında Azerbaycan'ın Hocalı kentinde gerçekleştirilen katliamda şehit olanlar törenle anıldı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından Haydar Aliyev Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen Hocalı Soykırımı'nı anma programı, saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından Hocalı soykırımını anlatan film ile devam etti. Programda konuşan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, "Ermenilerin gerçek yüzünü Hocalı'da görmemiz mümkündür. Çünkü dedeleri 1915-1920 yılında Doğu Anadolu'da Iğdır'da katliam yapmışlardır. Onların torunları da Hocalı'da katliam yapmıştır. Ama Ermenistan, Türklerin soykırım yaptığını iddia etmiş, başta ABD ve AB ülkeleri de sözde soykırımı tanıma yoluna gitmiştir. Türk Devleti hiçbir zaman soykırım yapmamıştır. Bizim tarihimiz şan ve şeref ile doludur" dedi.

Programda konuşan Avukat Mesut Öztürk, Ermenilerin yaptığı zulümler ve katliamların iyi bir şekilde anlatılmadığını belirterek, "Biz bu soykırımı bir türlü anlatamadık ve bir karar da aldıramadık. Dünya geneline baktığımız zaman nüfusu 9 milyon olan ve bunun sadece ülkesinde 3 milyonu yaşayan Ermeni toplumu, 150 milyonluk Türk nüfusuna karşı büyük bir çığırtkanlık yapıp bugüne kadar birçok parlamentoda olmayan sözde soykırım tasarısını kabul ettirmiştir" dedi.

Programa Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, Azerbaycan Kars Konsolosluğu Iğdır temsilcisi Elnur Saleyev, Iğdır Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı Atakan Demirci, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Avukat Mesut Öztürk, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından 8 yıldan beri düzenlenen Hocalı konulu resim, hikaye, kompozisyon, şiir yarışmasında ödül alan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Programa katılanlar hep bir ağızdan 'Hocalıya Adalet' diye bağırdılar. - IĞDIR

Hocalı şehitleri Iğdır'da anıldı
Hocalı şehitleri Iğdır'da anıldı
Hocalı şehitleri Iğdır'da anıldı
Hocalı şehitleri Iğdır'da anıldı

YORUMLAR
500
ŞEGAFED'in İstanbul İl Başkanlığı açıldı ŞEGAFED'in İstanbul İl Başkanlığı açıldı Son dakika haber: Hocalı Katliamı şehitleri Iğdır'da anıldı Son dakika haber: Hocalı Katliamı şehitleri Iğdır'da anıldı

Azerbaycan, Katliam, Şehit, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hocalı şehitleri Iğdır'da anıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
16:03 Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:36:13. #1.13#
SON DAKİKA: Hocalı şehitleri Iğdır'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement