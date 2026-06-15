Hollanda Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Belediye Başkanı Aşgın ile makam odasında futbol oynadı - Son Dakika
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Hollanda Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Belediye Başkanı Aşgın ile makam odasında futbol oynadı

Hollanda Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Belediye Başkanı Aşgın ile makam odasında futbol oynadı
15.06.2026 16:37  Güncelleme: 16:45
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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti. Başkan Aşgın'ın yer darlığından bahsetmesi üzerine büyükelçi, makam odasında birlikte futbol oynamayı teklif etti. Renkli görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, ziyaret ettiği Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile makam odasında futbol oynadı. Renkli görüntülere sahne olan anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, bir dizi programa katılmak için Çorum'u ziyaret etti. joep Wijnands, temasları kapsamında Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Aşgın, Çorum ile ilgili Joep Wijnands'a bilgiler verdi. Aşgın, Anadolu'daki ilk başkent olan Çorum'un son dönemde sanayi alanında önemli yatırımlar aldığını ve ilk kez Çorum'u temsil edecek olan Çorum FK'nın Süper Lig'e yükseldiğini söyledi.

Joep Wijnands, ziyarette Çorum Belediye Başkanı Aşgın'a futbol topu hediye etti. Topu eline alan Belediye Başkanı Aşgın, "Açık bir alanda olsaydı sektirmek isterdim, yerimiz dar" dedi.

Bunun üzerine Joep Wijnands makam odasında birlikte oynayabileceklerini söyledi. Başkan Aşgın ve Joep Wijnands birlikte makam odasında futbol oynadı.

Renkli anlara sahne olan görüntüleri Belediye Başkanı Aşgın, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hollanda Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Belediye Başkanı Aşgın ile makam odasında futbol oynadı - Son Dakika

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