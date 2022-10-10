Hollanda'da 19 kişilik Türk köyü - Son Dakika
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Hollanda'da 19 kişilik Türk köyü

10.10.2022 00:58
Hollanda'da 19 kişilik Türk köyü

Hollanda'nın Zeeland bölgesinde bulunan ve Turkeye (Türkiye) adını taşıyan köy, 19 yerleşimcisiyle dikkat çekiyor.

Hollanda'nın Zeeland bölgesinde bulunan ve Turkeye (Türkiye) adını taşıyan köy, 19 yerleşimcisiyle dikkat çekiyor.

Hollanda'nın Zeeland bölgesinde sadece 19 kişinin yaşadığı Turkeye (Türkiye) Köyü görenleri şaşırtıyor. Köydeki herkesin Hollandalı olmasına rağmen birçok evin kapısında "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazıyor. Köydeki birçok levhada "Hoş geldiniz" yazısı bulunurken, bazı duvarlarda da Osmanlı padişahlarının tabloları yer alıyor. Ayrıca köyün yakınlarında Sluis isimli bir kasabada Osmanlılara teşekkür etmek amacıyla 1789'da yapılan bir çeşme de bulunuyor. Çeşme başlığı Osmanlı dönemine ait figürleri andırırken, çeşme üzerindeki armada bulunan güneş ve hilal şekilleri de dikkat çekiyor.

Hollandalı çift, Türk evi kurdu

Köyde 30 yıldır gönüllü Türk elçiliği yapan Monique Sturm, evini adeta bir Türk müzesine dönüştürdü. Evini ikiye ayırdığını söyleyen Sturm, bir tarafa sadece Türkiye'den getirdiklerini koyduğunu söyledi. Ziyaretçileri de "Merhaba ve Hoş geldiniz" diye karşılayan Sturm, bugüne kadar köye 3 bin 419 Türk'ün geldiğini ifade etti. Sturm ayrıca, her gelen ziyaretçinin buradan çok duygulanarak ayrıldığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Türk köyünün tarihi rivayete göre 1590-1604 yılları arasına kadar uzanıyor. İspanyolların, savaşta bin 500 Türk denizcisini esir almasının ardından, denizcilerin serbest bırakılması için Hollanda arabulucuk yapıyor. İspanyollar, denizcileri Osmanlı'ya dönmemeleri şartıyla geri bırakıyor. Bunun üzerine Hollanda Kraliyeti, denizcileri bu köye yerleştiriyor. Denizciler, zamanla askerlikten uzaklaşıp köylü gibi yaşamaya başlıyor. - AMSTERDAM

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Kaynak: İHA

Hollanda, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hollanda'da 19 kişilik Türk köyü - Son Dakika

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