Hollanda'dan Kayseri'ye Gelen Vural Öztürk'ün Aracına Asit Döküldü - Son Dakika
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Yerel

Hollanda'dan Kayseri'ye Gelen Vural Öztürk'ün Aracına Asit Döküldü

Hollanda'da yaşayan Vural Öztürk, yaz tatili için Kayseri'ye geldiği sırada aracına kimliği belirsiz kişilerce asit dökülerek zarar verildi. Öztürk, şikayetçi olurken, psikolojisinin bozulduğunu ve evinden dışarı çıkamadığını belirtti.

30.07.2024 11:46
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Hollanda'dan Kayseri'ye gelen Vural Öztürk'ün aracına kimliği belirsiz kişilerce asit dökülerek zarar verildi. Şikayetçi olan Öztürk; "Psikolojim bozuldu, evimden dışarı çıkamıyorum" dedi.

Hollanda'da yaşayan ve yaz tatilini geçirmek için Kayseri'ye gelen Vural Öztürk, aracına binmek istediği sırada istemediği manzarayla karşılaştı. Aracına asit döküldüğünü gören Öztürk, şikayetçi oldu. Özlem gidermek için Türkiye'ye geldiğini ifade eden Öztürk; "Tatile geldim ama hüsranla karşılaştım. Hiç ummadığım bir sıkıntıyla karşılaştım. Tatil keyfi kalmadı, psikolojim bozuldu. Temmuz'un ilk haftası geldim. 2 haftadır misafirlerle uğraşıyordum, hepsini bitirdim tam tatil keyfine başlarken arabamdaki hasarı görünce hayal kırıklığına uğradım. 1 gün önce arabamı yıkattım ve park ettim. Farklı bir durumla karşılaştım. Arabama büyük bir hasar verildi, kimin yaptığını bilmiyorum. Kimin yaptığına dair herhangi bir tahmin de edemiyorum Tahminim asit ancak farklı bir kimyasal da olabilir. Bu kimyasalı arabama attıysa bana atabilir miydi diye düşünüyorum. Buraya sadece özlem gidermek için, ailemi ve diğer çevrelerimi görmek ve artan zamanı güzelce geçirmek için geldim" dedi.

Aracına zarar verenlerin kendisine de zarar vermesinden çekindiğini ve evinden dışarı çıkamadığını da sözlerine ekleyen Vural Öztürk; "Şikayette bulundum, kimin yaptığı tespit edilmeye çalışılıyor. Şuanda psikolojim o kadar bozuldu ki hiçbir şey düşünemiyorum. Acaba bana da zarar verir mi? Tatilim kabusa döndü, şu anda evimden dışarı çıkmıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hollanda'dan Kayseri'ye Gelen Vural Öztürk'ün Aracına Asit Döküldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'dan Kayseri'ye Gelen Vural Öztürk'ün Aracına Asit Döküldü - Son Dakika
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