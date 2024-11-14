Hollanda ve Türkiye Arasındaki Dostluğun 100. Yılı İçin Fidan Dikimi

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Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı'nın 100. Dostluk Yılı çerçevesinde Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hatıra ormanına fidan dikti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı'nın 100. Dostluk Yılı çerçevesinde İçmeler'de oluşturulan hatıra ormanında fidan dikim etkinliği yapıldı. Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Hollanda Fahri Konsolosu Murat Azgun ve yurttaşlar birlikte fidan dikti. Son yıllarda yaşanan yangınlar sonucu yeşil alanlarının bir bölümünü kaybeden Marmaris için oldukça önemli olan projede yüzlerce öğrenci de fidanları toprakla buluşturdu.

Burada bir konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yapılan çalışmanın Marmaris için çok önemli olduğunu belirterek, "Marmaris'te çok büyük bir alanda, çok büyük yangın olmuştu. Bu sadece Marmaris'i değil tüm Avrupa'yı, bütün dünya iklimini etkileyebilecek bir yangındı. Bununla ilgili Hollanda'nın da harekete geçmesi, Marmaris'in yeşillendirilmesi ikliminin düzenlenmesi ve doğal hayatın yeniden bu bölgelerde oluşmasıyla ilgili aksiyon alması çok kıymetli. 100. yıl dostluğunun pekişmesi için de çok anlamlı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Proje için Marmaris'e gelen Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands ise "Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin 100. Yılını kutlamak ve bu özel bağları daha da güçlendirmek için bir araya geldik. Bu güzel dostluğumuz sonsuza kadar yeşersin" ifadesini kullandı. - MUĞLA