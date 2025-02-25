Hollanda\'ya Göç\'ün 60. Yılı: \'Göç\'ün Öncü Kadınları\' Etkinliği Düzenlendi

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Melikgazi Belediyesi; Hollanda'ya Göç'ün 60. yılında 'Göç'ün Öncü Kadınları' başlıklı sergi, belgesel, panel ve konser etkinliklerinin yer aldığı bir program gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Araştırmaları Derneği (SÜRKAD) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen, gurbet yaşamına öncülük eden kadınların başarı öykülerinin anlatıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Hollanda'da bulunan gurbetçi vatandaşlara, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak bugün güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Hollanda Büyükelçi Yardımcımız ve heyeti, aynı zamanda Hollanda'da bulunan dernek temsilcilerimiz burada misafirimiz oluyorlar. Göçle birlikte sadece Kayseri'den değil; bütün ülkeden de Hollanda'ya çalışmaya, iş imkanlarını araştırmaya giden vatandaşlarımız orada kalıyorlar. Yerelden çıkan birçok kadın vatandaşımız güzel başarılar elde etmiş ve Hollanda'da hayatlarını sürdürmüşler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Avrupa, Türkiye'nin önemini biliyor. Birlikte faaliyet göstermemiz son derece önemli. Bizim nüfusumuzun bir kısmının Hollanda'da yaşıyor olması, komşu olmamız, birbirimize ihtiyaç duymamız bu ilişkilerin gelişmesi açısından son derece önemli. Dolayısıyla Hollanda'da bulunan tüm gurbetçi kardeşlerimize iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri ticaret konusunda Türkiye'nin en öne çıkan illerinden birisidir. Hollanda da ticaret olarak öne çıkan ülkelerden birisi. Dolayısıyla ortak paydamız ticaret. Bu konuda da yeni çalışmaların iş birliklerinin olması bizi mutlu eder" dedi. Sergi salonunda yaptığı konuşmasında Türkiye'nin Avrupa içerisindeki etkin rolünün önemine değinen Başkan Palancıoğlu konuşmasına şöyle devam etti;

"Gurbet üzerine şarkılar yazılmış, türküler bestelenmiş. Göçün 60. yılında artık toplumlar evlilikler ve iş vasıtasıyla birleşmiş durumda. Ben de Avrupa Konseyi'nde ülkemizi temsil eden bir Belediye Başkanı olarak her altı ayda bir olan toplantılar ve komite toplantılarına katılıyorum. Türkiye'nin Avrupa'nın içerisinde ne kadar etkin olduğunu görüyorum. Türklerin Hollanda'da artık siyasette, hukuk sisteminde, sağlık sisteminde ve ticaretinde yer aldığını biliyorum. Dolayısıyla Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirmesi son derece önemli. Kayseri'den Avrupa'ya giden çok sayıda işçilerimiz olmuş. Farklı bir dilde, farklı bir ülkede, farklı bir kültürde yaşamak o sıkıntıları çekmek özellikle ilk gidenler için oldukça zor olmuş; ama şimdi görüyoruz yeni nesil çok iyi adapte olmuş artık. Bugün Avrupa'da zannediyorum 5 milyonu geçkin bir nüfusumuz var. Belediye başkanından futbolcusuna varana kadar Türkler orada sisteme dahil olmuşlar. Bize düşen görev belediyeler ve toplum olarak bu ilişkilerin gelişmesine katkı sunmak. Umarım burada açmış olduğumuz sergi, gerçekleşen panel ve diğer etkinlikler bu ilişkilerin gelişmesine katkı sunar."

Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Araştırmaları Derneği (SÜRKAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burhanettin Carlak, 60 yıl önce başlayan göç dalgasının sadece ekonomik nedenlerle yapılan bir yolculuk değil; kimlik, kültür ve dayanışma hikayesi olduğunu belirterek Türk toplumunun Avrupa'da siyasetten ekonomiye, sanattan akademiye geniş bir yelpazede güçlü bir varlık gösterdiğini ifade etti. Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt ise Hollanda'da yaşayan Türk kadınlarının yaşamlarını konu alan serginin Hollanda'dan Türkiye'ye getirildiğini belirterek onların hikayelerini duyurmak istediklerini ve sergi ile onurlandırmak istediklerini söyledi.

Program serginin ardından panel, belgesel ve konser etkinlikleri ile devam etti. - KAYSERİ