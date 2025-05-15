HOMETEX 2025: İstanbul'da Sektör Buluşması - Son Dakika
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HOMETEX 2025: İstanbul'da Sektör Buluşması

HOMETEX 2025: İstanbul\'da Sektör Buluşması

HOMETEX 2025, 20-23 Mayıs'ta İstanbul'da 700 firmayla ev tekstilinde yenilikleri sergileyecek.

15.05.2025 11:08
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Ev tekstili sektörünün en büyük ve en prestijli uluslararası buluşmalarından biri olan HOMETEX, 2025 yılında da küresel ölçekte yankı uyandıracak güçlü bir organizasyonla sektöre yön vermeye hazırlanıyor. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenecek fuar, 20-23 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 11 holde, toplam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenecek HOMETEX, 700'e yakın katılımcı firmaya ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin en güçlü üreticilerinin yanı sıra, farklı kıtalardan gelen çok sayıda yabancı marka da yeni sezon koleksiyonlarını ve inovatif ürünlerini HOMETEX sahnesinde sergileyecek. Dünya genelinde birçok fuar güç kaybederken, HOMETEX Fuarı'nda ise hollerin tamamında firmalar yerini aldı. Bu başarı, sektörün HOMETEX'e duyduğu güveni ve fuarın küresel ölçekteki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Yeni işbirliklerine imza atılacak

Geçen yıl 175 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yıl daha da yüksek bir katılım hedefliyor. Yurt içi ve yurt dışından zincir mağazalar, perakende devleri, otel ve proje grupları, mimarlar ve iç mimarlar, tasarımcılar ve uluslararası alıcılar HOMETEX'te bir araya gelerek sektöre yön verecek iş birliklerine imza atacak. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek alım heyetleri de firmalara yeni ihracat ve iş birliği imkanları sunacak. Fuara bu yıl da Fransa, İtalya, Hollanda, Pakistan, İspanya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcılar gelecek.

HOMETEX 2025 kapsamında bu yıl da dikkat çeken pek çok etkinlik yer alacak. Geçen yıllarda büyük ilgi gören HOMETEX Dialogs sektöre yön veren konuşmacıları ağırlamaya devam edecek. HOMETEX Dialogs çatısı altında sektör profesyonelleri, tasarımcılar ve akademisyenler bir araya gelerek sürdürülebilirlikten üretim teknolojilerine, trend analizlerinden tasarımın geleceğine kadar birçok başlıkta görüş alışverişinde bulunacak.

Ev tekstilinde 2026-27 trendlerinin sergileneceği trend alanı 'Beyond Boundaries- Sınırların Ötesinde' teması ile ilhamın merkezi olacak. Fuar alanında oluşturulacak Design Hub'larda ise tasarımcılar yenilikçi, estetik ve fonksiyonel tasarımlarını sergileyecek. Bu özel alanlar ziyaretçilere geleceğin ev tekstili vizyonuna dair inovatif çözümleri keşfetme ve tasarımcılarla birebir etkileşim kurma fırsatı sunacak. Fuarda ayrıca tematik sergi alanları da oluşturulacak. Bu sergiler, ev tekstilinde sanatsal ve yenilikçi yaklaşımın en güncel örneklerine ev sahipliği yapacak. Anadolu'da yaşamış kadim medeniyetlere ait formları generative ve yapay zeka sistemleriyle yeniden canlandıran 'Anadolu Motifleri: Etkileşimli Dijital Sanat Deneyimi' sergisi de fuarda ziyaretçilerle buluşacak.

KFA Fuarcılık'ın güçlü organizasyon tecrübesi

Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya taşıyan HOMETEX, sektörün tüm paydaşlarını İstanbul'da bir araya getirerek, yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak. İstanbul'un stratejik konumuyla birlikte Türkiye'nin üretim gücünü tüm dünyaya göstereceği bu büyük organizasyon, fuarcılık alanındaki deneyimi, vizyoner yaklaşımı ve uluslararası ölçekli projelerdeki başarısıyla öne çıkan KFA Fuarcılık'ın organizasyonunda sektöre yeni bir ivme kazandırmaya hazırlanıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HOMETEX 2025: İstanbul'da Sektör Buluşması - Son Dakika

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