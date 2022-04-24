Honaz Belediye Başkanı Kepenek İftarda Kaklık Mahallesi Sakinleri ile Buluştu - Son Dakika

Honaz Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısı ile düzenlenen mahalle iftarlarının sonuncusu ilçenin Kaklık Mahallesi'nde verildi.

Kaklık kapalı pazaryerinde düzenlenen iftar programına CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli önceki Belediye Başkanlarından Ali Aygören, Honaz önceki Belediye Başkanlarından Mesut Öner, CHP Honaz İlçe Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe yönetimi, İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Osman Çaybaşı, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Kaklıklı vatandaş katıldı. Binlerce kişinin oruç açtığı iftar programında Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, vatandaşları selamlayarak mahalle sakinleriyle sohbet etti.

"RAMAZAN AYININ O BİRLEŞTİRİCİ RUHUNU MAHALLELERİMİZDE YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kaklıklılar, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i coşkuyla karşıladı. Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Kepenek, "Honaz merkez ve Kocabaş'ın ardından bu akşamda Kaklık Mahallemizde hemşehrilerimiz ile bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk ve onur verici. Ramazan ayının o birleştirici ruhunu mahallelerimizde yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazanınız mübarek, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Honaz Belediyesi olarak Kaklık Mahallemizdeki sorunları ve sıkıntıları biliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu zamana birçok projeyi mahallemizde hayata geçirdik. Sulama suyu sondaj çalışması, park ve yeşil alan yapımı, Kaklık Mağarası'nın yenilenmesi bunlardan bazıları. Bunun yanında Kaklık düğün salonunun yeniden düzenlenmesi ve Uşak yolu kavşağındaki meydan projesi de devam eden çalışmalarımızdan.

"KAKLIĞIMIZA DOĞALGAZI GETİRİYORUZ"

Asıl müjdemiz ise doğalgaz ile ilgili. Kaklığımıza doğalgazı getiriyoruz. Önümüzdeki kış artık evlerimizde doğalgaz ile ısınmaya başlayacağız. Hayırlı olsun. Sizlerin talepleri ve istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizleri bu etkinlikte yalnız bırakmayan, iftar yemeğimize teşrif tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bugün ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yıldönümü. Bu vesile ile alanı dolduran tüm çocuklarımızın da bayramını kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz sürdüğü sürece kazanan Kaklık Mahallemiz ve Honazımızın olacak. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz destek için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Davete katılan CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli önceki Belediye Başkanı Ali Aygören ve Honaz önceki Belediye Başkanı Mesut Öner'de kürsüden vatandaşları selamladı.

İftar yemeğinin ardından başlayan ramazan eğlencelerinde Semazen gösterileri, Karagöz Hacivat gölge oyunu, tasavvuf musikisi, palyaço gösterileri özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi ile izlendi. Etkinlikte Başkan Kepenek tarafından tüm çocuklara hediyeler verildi. Kaklıklı vatandaşlar, büyük beğeni ile izledikleri eğlenceler için Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'e teşekkür ederek bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.