Honaz Belediyesi Ayşe-Mevlüt Kuru Parkı'nı açtı - Son Dakika
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Yerel

Honaz Belediyesi Ayşe-Mevlüt Kuru Parkı'nı açtı

Honaz Belediyesi tarafından yapılan Ayşe-Mevlüt Kuru Parkı, 14 Şubat'ta düzenlenen törenle hizmete açıldı. Geçen yıl eşini kaybeden Mevlüt Kuru'nun isteği üzerine yapılan park, Haydar Mahallesi'nde bulunuyor.

15.02.2024 11:43  Güncelleme: 11:58
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Honaz Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ayşe-Mevlüt Kuru Parkı, 14 Şubat'ta düzenlenen törenle açıldı.

Geçen yıl eşini kaybeden Mevlüt Kuru, eşinin vefatının ardından adını yaşatmak için Honaz Belediyesi'nden ilçeye park kazandırmasını istedi. Kuru'nun isteğini yerine getiren Honaz Belediyesi, Haydar Mahallesi'ne 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ayşe-Mevlüt Kuru Parkı'nı hizmete açtı.

Haydar Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılışta Ayşe Kuru için lokma hayrı yapıldı.

Honaz Belediyesi Ayşe-Mevlüt Kuru Parkı\'nı açtı
Kaynak: ANKA

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