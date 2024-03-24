Honaz Belediyesi Ramazan Ayında Mahalle İftarlarına Devam Ediyor

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Honaz Belediyesi'nin ilçe merkezinde düzenlediği ve binlerce kişinin katıldığı toplu iftar programında Başkan Kepenek, "Huzur ve birliktelik dolu bir iftar sofrasını birlikte paylaşmanın sevinciyle Ramazan'ı yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

Honaz Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları ara vermeden devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri bir araya getiren Honaz Belediyesi, iftar sofrasını cumartesi akşam Honaz Kapalı Pazaryeri'nde kurdu. Gönül sofralarını dolduran 3 bine yakın kişi, oruçlarını hep birlikte açtı. Ramazan ayının maneviyatını, huzurunu, birlik ve beraberliği düzenledikleri iftar yemekleriyle daha güzel yaşadıklarını ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Bu akşam da Honaz merkezde sizlerle beraberiz. Honaz Belediyesi olarak bu mübarek ayı, mahallelerimizde ekiplerimiz ve siz kıymetli hemşehrilerimiz ile birlikte yaşatmaya devam ediyoruz. Allah tuttuğunuz oruçları yaptığımız duaları kabul eylesin. Huzurumuz ve birlikteliğimiz bozulmasın" dedi.

Honaz Belediyesi 25 Mart Pazartesi günü ilçenin Sapaca Mahallesi Sosyal Tesisi'nde toplu iftar programını gerçekleştirecek. Ardından 26 ve 27 Mart tarihlerinde Yukarıdağdere ve Aşağıdağdere Mahallelerinde gerçekleştireceği iftar yemekleri ile etkinlikler son bulacak. - DENİZLİ