Hopa Belediyesi, Eti Bakır A.Ş'nin hibe ettiği beton mikserini iade edecek - Son Dakika
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Hopa Belediyesi, Eti Bakır A.Ş'nin hibe ettiği beton mikserini iade edecek

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Hopa Belediyesi, Eti Bakır A.Ş\'nin hibe ettiği beton mikserini iade edecek
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Hopa Belediyesi, Eti Bakır A.Ş'nin hibe ettiği beton mikserini iade edeceğini açıkladı. Belediye, hiçbir tartışmanın Artvin'in doğasını koruma mücadelesine zarar vermemesi gerektiğini belirterek gelecek kuşaklara doğal bir çevre bırakmanın öncelik olduğunu vurguladı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Hopa Belediyesi, Eti Bakır A.Ş'nin belediyeye hibe ettiği beton mikserinin iade edileceğini açıkladı.

Hopa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in doğasını korumak için yıllardır sürdürülen mücadelenin herhangi bir tartışmadan zarar görmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir tartışmanın, Artvin'in doğasını korumak için yıllardır verilen mücadeleye zarar vermesini ya da bu mücadelenin önüne geçmesini istemiyoruz. Bizim için önemli olan, Artvin'in doğal değerlerini ve gelecek kuşakların yaşam hakkını savunmaktır. Hopa halkının ve kentimizin değerlerinin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak bu konuda gerekli adımı atma kararı aldık. Bu anlayışla, belediyemize hibe edilen beton mikserini hibe eden kuruluşa iade edeceğiz.

Hopa Belediyesi olarak, kentimizin doğal değerlerini koruma sorumluluğumuzu yerine getirirken Artvin'in doğasına sahip çıkma mücadelesine de dayanışmayla destek vermeyi sürdüreceğiz. Önceliğimiz, gelecek kuşaklara sağlıklı, yaşanabilir ve doğal değerlerini koruyan bir çevre bırakmaktır."

Kaynak: ANKA
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