Hopa'da Dünya Gıda Günü'nde bin 500 kişiye balık ekmek ikram edildi - Son Dakika
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Hopa'da Dünya Gıda Günü'nde bin 500 kişiye balık ekmek ikram edildi

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Hopa\'da Dünya Gıda Günü\'nde bin 500 kişiye balık ekmek ikram edildi
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Hopa'da Dünya Gıda Günü'nde Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte, 1 Eylül'de denize açılan balıkçıların avladığı balıklardan hazırlanan balık ekmekler vatandaşlara ikram edildi. Yaklaşık bin 500 kişiye balık ekmek dağıtılan programda, yemeğin ardından helva da verildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde Dünya Gıda Günü'nde meydanda kurulan mangallarda pişirilen balıklar, vatandaşlara ikram edildi.

Karadeniz'de 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların avladığı balıklar, Hopa'da düzenlenen etkinlikte vatandaşların sofrasına ulaştı. Hopa Hükümet Konağı önündeki meydanda gerçekleştirilen etkinlikte mangalların başına geçen görevliler, hazırladıkları balık ekmekleri katılımcılara dağıttı. Hopa Kaymakamlığı koordinesinde Hopa Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hopa Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık bin 500 kişiye balık ekmek ikram edilen programda, yemeğin ardından helva da dağıtıldı.

"Denizin bereketini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz"

Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, balıkçıların bereketini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün Hopa'mızın meydanında, Hükümet Konağımızın önünde, 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyen balıkçılarımızın bereketini vatandaşlarımızla paylaşma niyetiyle yola çıktık. Dünya Gıda Günü'nde bugün bin 500 hemşehrimize balık ekmek ziyafeti sundu balıkçılarımız. Kaymakamlığımız koordinesinde bugün denizin bereketini vatandaşlarımızla paylaşma imkanımız oldu. İnşallah bu gibi etkinliklerin devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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