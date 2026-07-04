Hopa'da Emeklilerden Enflasyon Tepkisi: Gelirlerimiz Her Geçen Gün Biraz Daha Erimekte - Son Dakika
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Hopa'da Emeklilerden Enflasyon Tepkisi: Gelirlerimiz Her Geçen Gün Biraz Daha Erimekte

04.07.2026 01:30  Güncelleme: 02:46
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Artvin'in Hopa ilçesinde Emekli Sendikaları Platformu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki göstererek emeklilerin açlık sınırının altında yaşamaya zorlandığını belirtti.

(ARTVİN) -Haber: Uğur İSTANBULLU

Artvin'in Hopa ilçesinde Emekli Sendikaları Platformu, açıklanan enflasyon verilerine tepki gösterdi. Tüm Emeklilerin Sendikası Hopa Yürütme Kurulu Üyesi Muhammet Oral, "Milyonlarca emekli bugün açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmaktadır. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım, beslenme ve sağlık giderleri karşısında gelirlerimiz her geçen gün biraz daha erimektedir" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK Devrimci Emekliler Sendikası ve Emekli Meclisleri Sendikası üyeleri, Hopa Parkı'nda ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, çevre belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve emekliler katıldı.

Platform adına açıklamayı okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Hopa Yürütme Kurulu Üyesi Muhammet Oral, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun emeklilerin yaşadığı hayat pahalılığını yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi:

"TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun, emeklilerin mutfağında yangın sürmektedir. Pazarda, markette, eczanede ve kira öderken karşılaştığımız gerçek enflasyon, açıklanan rakamların çok üzerindedir. Milyonlarca emekli bugün açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmaktadır. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım, beslenme ve sağlık giderleri karşısında gelirlerimiz her geçen gün biraz daha erimektedir."

Oral, en düşük emekli aylığının insanca yaşam koşullarını sağlayacak düzeye yükseltilmesini, bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını, sağlıkta katkı ve katılım paylarının kaldırılmasını, zamların kök maaşa değil ele geçen son maaşa uygulanmasını istedi.

Oral, emeklilerin ortak mücadele hattında buluşması gerektiğini belirterek, "Emeklilik bir lütuf değil, yıllarca çalışılarak kazanılmış, bedeli peşin ödenmiş bir haktır. Yoksulluğa teslim olmayacağız. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sorunlarımız ortak, mücadelemiz ortak. Birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Politika, Ekonomi, Artvin, Yaşam, Yerel, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hopa'da Emeklilerden Enflasyon Tepkisi: Gelirlerimiz Her Geçen Gün Biraz Daha Erimekte - Son Dakika

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