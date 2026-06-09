Hopa'da Emeklilere Destek: 'Emekli Kart' Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Hopa'da Emeklilere Destek: 'Emekli Kart' Uygulaması Başladı

09.06.2026 21:26  Güncelleme: 22:17
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Hopa Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odası iş birliğinde hayata geçirilen 'Hopa Emekli Kart' projesi tanıtıldı. Kart sayesinde emekliler anlaşmalı iş yerlerinde yüzde 5 ila 15 arasında indirim alacak.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopa Belediyesi, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası ile Hopa-Kemalpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde hayata geçirilen "Hopa Emekli Kart" projesini düzenlenen programla tanıttı. Programda konuşan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, projenin hem emeklilere hem de esnafa destek sağlamayı amaçladığını belirterek, "Emeklilerimizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları biliyoruz. Bu nedenle 'Hopa Emekli Kart' ile anlaşmalı iş yerlerinde yüzde 5, yüzde 10 ya da yüzde 15 oranında indirim sağlanacak. Böylece hem emeklilerimize hem de esnafımıza katkı sunacağız" dedi.

Hopa Belediyesi, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası ile Hopa-Kemalpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde hayata geçirilen "Hopa Emekli Kart" projesinin tanıtımı öncesinde Hopa esnafıyla bir araya gelindi. Hopa Belediye Başkanı Dr. Utku Cihan, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Demircioğlu ve Hopa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Samet Cihan, esnafa projeyi anlatarak destek istedi.

Daha sonra Hopa Belediyesi Kültür Kafe'de emeklilerle buluşan Başkan Cihan, kartın işleyişi hakkında bilgi verdi.

"ÇOK KISA ZAMANDA BU UYGULAMAYI TÜM HOPA'YA YAYACAĞIZ"

Hopa Belediye Başkanı Dr. Utku Cihan, esnafa yönelik yaptığı bilgilendirmede, "Bu stickerları iş yerlerinin camına yapıştırıyoruz. Emekliler de belediyemize başvurarak 'Hopa Emekli Kart' alıyor. Bu kartla geldiklerinde esnafımızın tercihine göre yüzde 5, yüzde 10 ya da yüzde 15 indirim uygulanacak. Böylece hem emeklilerimizi hem de esnafımızı desteklemiş olacağız" dedi.

"HOPA ÖZELİNDE BU KARTIN HAYATA GEÇİRİLMESİ GÜZEL"

Hopalı bir emekli vatandaş, uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Bu uygulama aslında yıllar önce sendikalar döneminde de üyelerimizle birlikte esnafla hayata geçirilmişti. Hopa özelinde yapılması güzel bir adım. Bir emekli olarak bundan memnuniyet duydum. Ancak geçinemediğini, kirasını ödeyemediğini, çocuğunu okutamadığını söyleyen emeklilerin hala bu duruma neden olanlara destek vermesi de düşündürücü."

Bir esnafla yapılan görüşmede de projenin kısa sürede yaygınlaşacağı belirtilirken, Başkan Cihan, "Başvuruları almaya başladık. Esnafımızı bilgilendiriyoruz. Kısa sürede tüm Hopa'ya yayılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hopa Belediyesi yetkilileri ise kartın kişiye özel olacağını belirterek, "Vatandaşlarımız belediyeye başvurarak kartlarını alacak. Bu kartla anlaşmalı iş yerlerinden indirimli alışveriş yapabilecekler" bilgisini paylaştı.

Hopa Kültür Kafe'de düzenlenen buluşmada konuşan Başkan Cihan, projenin amacının dayanışmayı büyütmek olduğunu vurgulayarak, "Hopa'yı emekli dostu bir kent haline getirmek istiyoruz. Bu ekonomik koşullarda çarşıya, pazara çıkarken herkes iki kez düşünüyor. Bu nedenle esnafımızın da katkısıyla emeklilerimize bir nebze destek olmayı amaçlıyoruz" dedi.

"EMEKLİLER ZOR DURUMDA VE BU YÜZDEN BU UYGULMANIN HAYATA GEÇİRİLMESİ ÇOK GÜZEL."

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şube Başkanı Saim Aydın da projeye destek vererek, "Emekliler bugün ekonomik olarak en zor durumda olan kesimlerden biri. Bu nedenle böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Proje kapsamında anlaşmalı esnafların iş yerlerine asılan stickerlarda uygulanacak indirim oranlarının yer alacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hopa'da Emeklilere Destek: 'Emekli Kart' Uygulaması Başladı - Son Dakika

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