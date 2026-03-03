Hopa'da İran'a Destek Gösterisi - Son Dakika
Hopa'da İran'a Destek Gösterisi

03.03.2026 18:32
Hopa Kemalpaşa Emek Demokrasi Güçleri, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etti.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopa Kemalpaşa Emek Demokrasi Güçleri, ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarını protesto etti.

Artvin Hopa'da, "Hopa Kemalpaşa Emek Demokrasi Güçleri Adına: İran Halkının Yanındayız, Emperyalistlerin ve İşbirlikçilerin Peşindeyiz" sloganıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

Hopa Parkı'nda toplanan Hopa ve Kemalpaşa halkı, Hopa Meydanı'na yürüdü. Atılan sloganlarla ABD ve İsrail'in saldırıları protesto edildi, meydanda ABD ve İsrail bayrakları yakıldı.

Hopa Kemalpaşa Emek Demokrasi Güçleri adına yapılan basın açıklamasını Atakan Aslıbay okudu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD emperyalizmi, uzun süredir askeri yığınaklarla sürdürdüğü İran'a yönelik tehditlerini, Orta doğu'daki ileri karakolu İsrail'i de yanına alarak doğrudan saldırganlığa dönüştürdü. Libya'yla başlayan, Suriye'yle devam eden, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımcı saldırganlığı ve Lübnan'a dönük düşmanca tavırlarıyla genişleyen büyük bir emperyalist saldırganlık, Orta Doğu halklarını her geçen gün daha fazla yıkıma ve sömürüye maruz bırakmaktadır. Trump'ın 'ABD çıkarları' dediği şey, dünya halklarının ucuz emek gücü haline getirilmesi, ülkelerin enerji ve petrol kaynaklarının yağmalanması ve kendisine rakip gördüğü güçlerin askeri olarak kuşatılması üzerinden yürüyen sömürgeciliktir."

"Tarafsızlık, örtük biçimde ABD'nin çıkarları ekseninde hareket etmektir"

İran'a yönelik bu saldırganlık başarıya ulaşırsa, İran halklarını bekleyen kader bundan farklı olmayacaktır. İran'ın kaderi emperyalist müdahalelerle değil, İran halkı tarafından belirlenmelidir. Bugün, başta İran'a yönelik savaşta İsrail'e koruma kalkanı olan Kürecik Radar Üssü'nün topraklarımızdan sökülüp atılması gerekmektedir. Kürecik Radar Üssü, İsrail'le istihbarat paylaşımının merkezi noktalarından biri olmakla birlikte, ülkemizi bu savaşın bir parçası haline getirmekte ve ABD uçaklarının kullandığı Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üssü, ABD ve NATO faaliyetlerine kapatılmalıdır. Ülke topraklarımızı ABD'nin askeri olarak kullanımına açan NATO üyeliği başta olmak üzere, tüm ikili askeri anlaşmalar iptal edilmeli ve ABD'nin hareket alanına kapatılmalıdır. Türkiye bu savaşta, tıpkı Filistin'de yaptığı gibi, hamasi söylemlerle tarafsızlık pozu vererek hareket edemez. Tarafsızlık, örtük biçimde ABD'nin çıkarları ekseninde hareket etmektir. ABD'nin savaş politikalarını destekleyen her türlü ilişkinin son bulması ve bağımlılık ilişkilerinin kesilmesi, başta bu topraklarda, sonra tüm Ortadoğu'da barış ve huzurun tek teminatıdır."

Kaynak: ANKA

Hopa'da İran'a Destek Gösterisi

SON DAKİKA: Hopa'da İran'a Destek Gösterisi - Son Dakika
