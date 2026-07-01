Artvin'de Kabotaj Bayramı Kutlamalarında "Mavi Vatan" Vurgusu - Son Dakika
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Artvin'de Kabotaj Bayramı Kutlamalarında "Mavi Vatan" Vurgusu

01.07.2026 17:57  Güncelleme: 19:18
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Artvin'in Hopa ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı törenle kutlandı. Vali Ergün, Mavi Vatan'ın önemine vurgu yaptı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı törenle kutlandı. Programda konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, kabotaj hakkının Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, "Mavi Vatan yalnızca deniz alanlarımızın değil, aynı zamanda ekonomik geleceğimizin, ticaret yollarımızın ve enerji güvenliğimizin de vazgeçilmezidir" dedi.

Hopa'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı, 22. Hopa Kültür, Sanat ve Deniz Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Hopa Belediyesi tarafından organize edilen program, Balıkçı Barınağı Çamlıköy mevkisinde gerçekleştirildi.

Programa Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa Kaymakamı Abdullah Aslantürk, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Hopa Liman Başkanı Faruk Yolcu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"HOPA LİMANI DA MAVİ VATAN'IN ARTVİN'DEKİ YÜZÜDÜR"

Artvin Valisi Ergün, burada yaptığı konuşmada, Mavi Vatan'ın yalnızca deniz yetki alanlarını değil, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik geleceğini, ticaret yollarını ve enerji güvenliğini de kapsayan stratejik bir değer, kabotaj hakkının ise bu stratejik bütünlüğün temel taşı olduğunu dile getirdi.

Hopa Limanı'nın Mavi Vatan'ın Artvin'deki yüzü olduğunu söyleyen Ergün, "Bir başka ifadeyle Kabotaj Kanunu, denizlerdeki askeri hakimiyetin aynı zamanda ticaret hakimiyetine dönüştüğünün bir yansımasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.' Bu veciz söz, denizciliğin milletimiz için taşıdığı stratejik önemi ve geleceğe yönelik vizyonu en özlü şekilde ifade etmektedir" dedi.

"LOZAN'LA KAZANILAN BAĞIMSIZLIK, KABOTAJ KANUNU İLE DENİZLERDE TAÇLANDI"

Hopa Liman Başkanı Yolcu da Kabotaj Kanunu'nun Türkiye'nin denizlerdeki tam bağımsızlığının simgesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Osmanlı İmparatorluğu döneminde Barbaros Hayrettin Paşa, Kılıç Ali Paşa, Piri Reis, Turgut Reis ve Oruç Reis gibi büyük denizciler sayesinde Akdeniz ve Karadeniz bir Türk gölü haline gelmişti. Ancak zaman içinde verilen kapitülasyonlar nedeniyle kendi sahillerimizin ve limanlarımızın işletme hakkını yabancı devletlere bırakmak zorunda kaldık. Kendi sularımızda adeta yabancı konumuna düştüğümüz bu dönem, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile sona ermiş, denizlerdeki tam bağımsızlığımız ise 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilerek 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile taçlanmıştır."

Kabotaj Kanunu yalnızca ticari bir düzenleme değil, bir milletin kendi karasularında kendi bayrağıyla özgürce var olmasının ve iktisadi bağımsızlığının ifadesidir."

"KABOTAJ BAYRAMI, CUMHURIYET'İN TAM BAĞIMSIZLIK RUHUNU YAŞATIYOR"

Hopa Belediye Başkanı Cihan ise Kabotaj Kanunu'nun cumhuriyetin tam bağımsızlık anlayışının en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, "1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi karasularında ve limanları arasında deniz taşımacılığı yapma hakkını milletimize kazandırmış, denizlerdeki bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi güçlendiren en önemli adımlardan biri olmuştur. Bu yönüyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yalnızca denizcilik sektörünün değil, Cumhuriyet'in tam bağımsızlık anlayışının da önemli bir simgesidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Kabotaj Bayramı Kutlamalarında 'Mavi Vatan' Vurgusu - Son Dakika

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