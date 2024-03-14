Hopa\'da Kadın Aday Mahalleye El Atacak

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Hopa ilçesi Yukarı Kuledibi mahallesinden muhtar adayı Emine Başar, "Mahalleye kadın eli değecek. Kadın daha titiz davranır özellikle kadınlar, çocuklar ve özellikle bizim memleketimizde ağırlıkta yaşlılar var biz bu konuya eğileceğiz. Bizim memlekette erkek egemen bir toplum ve sabah erkek kalkar kahveye gider kadınsa evinde kalır. İşte bir kadın olarak mahalleye daha özenle bakar ve kışın kadınlarımız neler yapabilir ve çocuklarımızın mahallerde eğlenme şansları çok zayıf aynı zamanda eğitim konusunda ciddi problemler var ve bütün bu konuları çözeceğiz" dedi.

Yaklaşan yerel seçimlerde erkek adayların yoğun olduğu Artvin'in Hopa ilçesinde Yukarı Kuledibi mahallesinden kadın aday olan Emine Başar, "Muhtarlık belediyeyle mahalle arasındaki bir köprüdür ve bizde bu köprüyü kuracağız. Şöyle söyleyeyim ve ben sürekli mahallemde olacağım ve mahalleli bana doğrudan ulaşabilecek ve sorunları birinci elden bize ulaştırabilecekler. Ekibimle ve mahallemle birlikte sorunları kısa zamanda çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

"MAHALLEMİZ İÇİN GÜZEL PROJELERİMİZ VAR"

Emine Başar, şunları söyledi:

"Yukarı Kuledibi mahallesinde oturuyorum. Büro yönetimi mezunuyum eşimle beraber 20 yıldır fotoğrafçılık yapıyorum. Mahallemden muhtar adayı oldum. Bir kadın olarak mahallem için güzel projelerim var ama aslında bende bu yarışta bir kadın olarak var olmak istedim. Yaklaşık 450 nüfuslu bir mahalledeyiz. Mahallede ailem ve mahalle sakinleri beni teşvik ettiler ve aday yaptılar ki bir kadın olarak daha iyi olacağı ve mahallede yaşanan sorunlara bir kadın eli değeceğini söylediler şimdi ise adayım. Mahalleye kadın eli değecek. Kadın daha titiz davranır özellikle kadınlar, çocuklar ve özellikle bizim memleketimizde ağırlıkta yaşlılar var biz bu konuya eğileceğiz. Bizim memlekette erkek egemen bir toplum ve sabah erkek kalkar kahveye gider kadınsa evinde kalır. İşte bir kadın olarak mahalleye daha özenle bakar ve kışın kadınlarımız neler yapabilir ve çocuklarımızın mahallerde eğlenme şansları çok zayıf aynı zamanda eğitim konusunda ciddi problemler var ve bütün bu konuları çözeceğiz. Yaşlılarımızın için önemli projelerimiz var ve muhtarlık belediyeyle mahalle arasındaki bir köprüdür ve bizde bu köprüyü kuracağız. Şöyle söyleyeyim ve ben sürekli mahallemde olacağım ve mahalleli bana doğrudan ulaşabilecek ve sorunları birinci elden bize ulaştırabilecekler. Ekibimle ve mahallemle birlikte sorunları kısa zamanda çözmeye çalışacağız. Hopa'da Kuledibi mahallesine bir kadın eli değecek."