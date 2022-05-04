Höyük Köyü, Bir Asırlık Bayramlaşma Geleneğini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Höyük Köyü, Bir Asırlık Bayramlaşma Geleneğini Sürdürüyor

04.05.2022 14:57

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Höyük Köyü’nde, yaklaşık bir asırlık köy meydanında bayramlaşma geleneği sürdürülüyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden köylerine gelen vatandaşlar, bayramın 3.günü köy meydanında toplanarak bayramlaştı.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Höyük Köyü'nde, yaklaşık bir asırlık köy meydanında bayramlaşma geleneği sürdürülüyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden köylerine gelen vatandaşlar, bayramın 3.günü köy meydanında toplanarak bayramlaştı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Höyük Köyü'nde, vatandaşlar köy meydanında toplanarak bayramlaşma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Bayramlaşma geleneğinin bir asırdır sürdüğünü belirten 77 yaşındaki Rahma Çamlıca, "Bayram yeri diye toplanıyorduk yemek yapılıyordu, yeniyordu. Kur'an okunuyordu, aile hep birbirleriyle bayramlaşıyordu, birlik beraberlik yapılıyordu. Bir asır geçti benim aklım erdi ereli çocukluğumdan beri yapılıyor" dedi.

"BERABER OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Sevgi Kara ise, "Ben de buraya gelin olarak geldim. Yıllardır da bu uygulama devam ediyor. Bayramlaşıyoruz, güzel bir uygulama. Aynı zamanda burada bir kişi o yıl yemek veriyor, herkes kanını doyuruyor, mutlu bir şekilde ayrılıyoruz evlerimize gidiyoruz. Çok mutluyuz burada beraber olmaktan" diye konuştu.

Şevket Çamlıca, "Bir asırdır devam eden geleneklerimizi biz bu şekilde çocuklarımıza aktararak, nesiller boyu devam etmesini sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızda birbiriyle iletişimi bağlantısı ve dayanışmasının son derece mükemmel olmasını istiyoruz, bunda da inşallah başarılı olacağız" dedi.

Höyük Köyü, Bir Asırlık Bayramlaşma Geleneğini Sürdürüyor
Höyük Köyü, Bir Asırlık Bayramlaşma Geleneğini Sürdürüyor
Höyük Köyü, Bir Asırlık Bayramlaşma Geleneğini Sürdürüyor
Höyük Köyü, Bir Asırlık Bayramlaşma Geleneğini Sürdürüyor

YORUMLAR
500
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1193 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1193 oldu Son 24 saatte korona virüsten 10 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 10 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye, Çamlıca, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Höyük Köyü, Bir Asırlık Bayramlaşma Geleneğini Sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
14:13 Kars'ta yaylada kaybolan 12 yaşındaki Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
13:41 Santi Mina, cinsel istismar suçlamasından 4 yıl hapse mahkum edildi
13:40 Yeşilçam'ın sarışın bombası Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşırttı
13:36 Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs!
13:32 Yeşil alan ilan edilen mahalleye bayramlaşmaya gitti, protestoyla karşılandı: AK Partili Beykoz belediye başkanına tepki
13:20 Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli!
13:13 Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 15:08:01. #1.11#
SON DAKİKA: Höyük Köyü, Bir Asırlık Bayramlaşma Geleneğini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement