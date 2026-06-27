HSK Veda Programı Düzenlendi - Son Dakika
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HSK Veda Programı Düzenlendi

HSK Veda Programı Düzenlendi
27.06.2026 14:19
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Gaziantep'te, tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı yapıldı, plaketler verildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2026 Yaz Kararnamesi ile görev yerleri değişen hakim ve Cumhuriyet savcıları onuruna bir veda programı düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mehmet Badem ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman'ın yanı sıra, çok sayıda hakim ve Cumhuriyet savcısının katılımıyla gerçekleşen gece, mesleki dayanışma ve veda duygularının ön plana çıktığı bir atmosfere sahne oldu.

Program, tayini çıkan hakim ve Cumhuriyet savcılarına günün anısına takdim edilen plaketlerin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Hakimler Savcılar Kurulu, Etkinlikler, Gaziantep, 3. Sayfa, Politika, Hakim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HSK Veda Programı Düzenlendi - Son Dakika

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