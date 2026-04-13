Hukukçular Derneği\'nden İsrail\'in İdam Ceza Yasasına Protesto

13.04.2026 17:46
Hukukçular Derneği, İsrail'in Filistinli esirlere idam cezasını protesto etti, uluslararası hukuka aykırı buldu.

Hukukçular Derneği Ankara İl Temsilciliği, Ankara Adliyesi önünde İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen Filistinli esirlere idam cezasına ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İsrail Parlamentosu tarafından 30 Mart tarihinde kabul edilen Filistinli esirlere karşı alınan idam kararı, Ankara Adliyesi önünde Hukukçular Derneği Ankara İl Temsilciliği tarafından protesto edildi. Burada bir basın açıklaması gerçekleştiren dernek, yaptıkları açıklamada İsrail Parlamentosu tarafından 30 Mart tarihinde kabul edilen idam cezasına ilişkin yasal düzenlemenin uluslararası hukuka ve temel insan haklarına açıkça aykırı olduğunu belirtti. Söz konusu düzenlemenin hukuk düzenleri bakımından yok hükmünde olduğu ifade edilirken, işgal altındaki topraklarda böyle bir ceza rejiminin uygulanmasının meşruiyet taşımadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, düzenlemenin özellikle Filistinlilere yönelik ayrımcı sonuçlar doğurduğu, ölüm cezasının kapsamının belirsiz ve geniş ifadelerle keyfi biçimde genişletildiği ve bu yönüyle uluslararası insancıl hukukla bağdaşmadığı kaydedildi. Dernek, uluslararası toplumu ve hukuk çevrelerini bu düzenlemeye karşı açık ve güçlü bir tutum almaya davet etti.

Ayrıca bu kapsamda, derneğin genel merkezi tarafından İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda eş zamanlı bir açıklama yapılırken, 81 ildeki il temsilciliklerinin de kendi adliye önlerinde aynı basın açıklamaları gerçekleştirdiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, İsrail, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haiti’de tarihi kalede izdiham: 30 ölü Haiti'de tarihi kalede izdiham: 30 ölü
Victor Osimhen, Leroy Sane’nin golünde büyük coşku yaşadı Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı
Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya’dan altın madalya ile döndü Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü
Şampiyonluk yarışı alev alev İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kalan maçları Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
Fenerbahçe’den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım

19:22
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Advertisement
