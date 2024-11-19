Hükümlülerden Okul Yenileme Çalışması - Son Dakika
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Hükümlülerden Okul Yenileme Çalışması

Hükümlülerden Okul Yenileme Çalışması

Hükümlüler, tatil döneminde okullarda temizlik ve bakım çalışmaları yaptı.

19.11.2024 11:45
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Denetimli serbestlik tedbiri altında cezalarının kalan kısmını kamu hizmetinde çalışarak yerine getiren hükümlüler tarafından Aydıntepe ilçesinde bulunan Çatıksu ilkokulu ve Çatıksu İmam Hatip Ortaokulunda çocukların okulda bulunmadığı 11-15 Kasım ara tatil döneminde boya-badana, bakım-onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda okulun derslikleri yenilenerek öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi. Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yapılan bu çalışma ile okulların ihtiyaçları karşılanırken, aynı zamanda hükümlülerin rehabilitasyon sürecine katkı sağlanması, çalışma disiplini kazanmaları, toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmeleri ve bu sayede kamuya verilen zararın giderilmesi amaçlanıyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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