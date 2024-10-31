Hükümlülerden Vali Ekici\'ye Bayrak Hediyesi

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Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda kalan hükümlüler, Şırnak Valisi Birol Ekici'nin adını Türk bayrağına işledi.

Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler tarafından yapılan el işi ve isimli Türk bayrağını, Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin tarafından Vali Birol Ekici'ye teslim etti. Vali Ekici, el emeği göz nuru olan hediye için memnuniyetlerini dile getirerek Savcı Deniz Şahin nezdinde tüm mahkumlara teşekkür etti. - ŞIRNAK