TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, dünyada 60'tan fazla noktada çatışmaların sürdüğünü belirterek "Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru bir gidiş olduğunu herkes görüyor" dedi. Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimine, KAAN projesine ve Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Akar, ittifakların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde açılış dersini verdi. Konuşmasında uluslararası gelişmeler, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesi, Terörsüz Türkiye süreci ve Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir aşamaya geldiğini belirterek "Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yüzde 80'ini karşılar hale geldik" dedi.

Törene; İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Bayrampaşa Belediye Başkan V. İbrahim Akın, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Azmi Ofluoğlu ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu katıldı.

"Mekke Ortak Savunma Antlaşması ve ittifaklarımızı güçlendirmek zorundayız"

Dünyada 60'tan fazla noktada ciddi çatışmaların sürdüğünü belirten Akar, ülkeler arasındaki gerilimlerin kontrolsüz biçimde çatışmalara dönüşebildiğini söyledi. Hibrit savaşlar, vekil güçler, dezenformasyon ve siber tehditlerin uluslararası güvenlik ortamını etkilediğini kaydeden Akar, Türkiye'nin değişen şartlara göre hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin dış politikada ittifaklarını güçlendirmesinin önemine değinen Akar, "Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar yalnız kaldık. Dolayısıyla ittifaklarımızı güçlendirmek zorundayız. Gelişen ve değişen dünyada bir sonraki adımda neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bunun için olabildiğince dostumuzun sayısını artırmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Akar, Mekke Antlaşması ve diğer ülkelerle yapılan anlaşmalara yönelik eleştirilere de değinerek, bu girişimlerin Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini güçlendirme çabasının bir parçası olduğunu dile getirdi.

"86 milyonun birlik ve beraberliği en önemli meselemiz"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, Türkiye'nin temel hedefinin terörsüz, büyük ve güçlü bir ülke inşa etmek olduğunu söyledi. Bu süreçte toplumsal birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Akar, şöyle konuştu:

"Bizim amacımız terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası ve ihyası. Her devletin amacı, devletin bekası ve o devlette yaşayan insanların refahıdır. Bunun için en önemli konu iç cephemiz, birliğimiz ve beraberliğimizdir. Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle 86 milyonun tek bir yürek olması lazım."

Terörsüz Türkiye çalışmalarının Meclis ve ilgili bakanlıklar nezdinde sürdüğünü belirten Akar, sürecin başarıya ulaşacağına inandığını ifade etti.

"Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yüzde 80'ini karşılıyoruz"

Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktaya dikkati çeken Akar, geçmişte ordunun temel silahlarının üretiminde dahi dışa bağımlılık bulunduğunu, bugün ise yerli üretim kapasitesinin önemli ölçüde arttığını kaydetti.

Üniversiteler, vakıf şirketleri ve kamu-özel sektör iş birliklerinin bu gelişimde rol oynadığını belirten Akar, "Daha düne kadar ordumuzun en basit silahlarından biri olan piyade tüfeğinin patenti dahi yabancılara aitti. Allah'a çok şükür, şu anda geldiğimiz noktada silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yüzde 80'ini karşılar hale geldik" dedi.

İHA, SİHA, TİHA, Kızılelma, Anka ve Altay tankına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, Altay tankının seri üretime geçtiğini belirtti. Milli muharip uçak KAAN projesine de değinen Akar, "Şimdi geriye F-16 ve F-35 muadili milli muharip uçağımız KAAN kaldı. KAAN üzerinde bütün ekipler yoğun şekilde çalışıyor. Yakın zamanda onun da gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın uluslararası hukuka uygunluğunu anlattık"

Akar, " Avrupa Birliği toplantısında Yunan parlamenterlerle de bir araya geldik. Kıbrıs konusunda Türkiye'ye yönelik 'işgalci' suçlamalarını gündeme getirdiler. Biz de bu iddialara güçlü yanıtlar verdik. Bunlardan en önemlilerinden biri, 21 Mart 1979'da Atina Temyiz Mahkemesinin aldığı 2658/79 sayılı karardır. Mahkeme, Zürih ve Londra Antlaşmaları çerçevesinde Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri müdahalesinin hukuka uygun olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu kararı göstermek, anlatmak ve kamuoyunun bu konuda bilgi sahibi olmasını sağlamak gerekiyor" açıklaması yaptı.

Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta kendi haklarını ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

"Öğrencilerimizin yüzde 50'si uluslararası öğrencilerden oluşuyor"

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu, üniversitenin akademik gelişimine ilişkin verileri paylaşarak öğrenci sayısının 22 bin 378'e ulaştığını belirtti. Öğrencilerin yüzde 50'sinin 100 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerden oluştuğunu aktaran Hacısalihoğlu, üniversitede yürütülen proje sayısının 100'e, akademisyenlerin yayın sayısının ise 600'e yükseldiğini söyledi.

Üniversitenin TEKNOFEST'teki başarılarına da değinen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden bir öğrenci takımının finale kaldığını, biyomedikal mühendisliği öğrencisi İsa Osman Şerif'in ise projesiyle Türkiye ikinciliği elde ettiğini ifade etti.

"Bilgiye ulaşmak kolay, önemli olan onu bilince dönüştürmek"

Üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran kurumlar olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, bilginin bilinç düzeyine taşınmasının önemine dikkati çekti. Hacısalihoğlu, "Bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Esas olan o bilgiye ulaşmak ve ulaştırmak değildir. Bilginin bir yerden öbür tarafa transferi de değildir. Üniversiteler bunlardan çok daha fazla bir şeydir. Bilgiyi üretmek elbette önemlidir ama o bilgi bilinç düzeyine, şuur düzeyine kazınmadıkça kalıcılaşmaz ve gelecek nesillere aktarılamaz" dedi.

Öğretim üyelerine öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarma çağrısında bulunan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, her öğrencinin içinde keşfedilmeyi bekleyen bir yetenek bulunduğunu belirterek, akademisyenlerin bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

"Gençler tam bağımsız Türkiye'nin neferleri olacak"

Gençlere mesleki yeterliliklerinin yanı sıra ülkeye ve millete bağlılık çağrısında bulunan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, tam bağımsız Türkiye hedefinin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Mesleğinizin en iyisi olacaksınız. Bilgi birikiminiz çok yüksek olacak. Ama aynı zamanda bu sizin liyakat tanımınız olacak. Esas olarak bununla taçlanacak şey sadakat. Kime? Bu topraklara, bu millete, bu ülkeye, insanlığa ve medeniyetinizin kıymetli değerlerine" diye konuştu.

Mevlana'nın pergel metaforuna da değinen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, gençlerin bir yandan kendi topraklarına ve değerlerine bağlı kalırken diğer yandan dünyayı tanımaları gerektiğini ifade etti.