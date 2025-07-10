Hulusi Akar Srebrenitsa'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hulusi Akar Srebrenitsa'yı Ziyaret Etti

Hulusi Akar Srebrenitsa\'yı Ziyaret Etti
10.07.2025 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akar, Srebrenitsa'da Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip, soykırımı anacaklarını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet; Srebrenitsa'da temaslarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet ile Srebrenitsa'da temaslarda bulunan Hulusi Akar; Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ve Mehmetçiği ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akar; "Her köşesinde şanlı tarihimizden, medeniyetimizden izler bulunan; dost, kardeş ve mahzun, Evlad-ı Fatihan Saraybosna'dayız. Srebrenitsa 20'nci yüzyılın son soykırımı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki heyetimizle; Mehmetçiği, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret ettik. Boşnak dost ve kardeşlerimiz ile buluştuk. Yarın da insanlığın, ahlakın yok olduğu, alçaklığın zirve yaptığı Srebrenitsa soykırımını anacağız. Unutmadık, unutmayacağız, hatırlatacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Aliya İzzetbegoviç, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Dış Politika, Milletvekili, Hulusi Akar, AK Parti, Politika, kayseri, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hulusi Akar Srebrenitsa'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede Ölüm Davası: Hemşire İfadesi Şok Etmişti Hastanede Ölüm Davası: Hemşire İfadesi Şok Etmişti
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Sürücüler dikkat 9 ilde bugün başlıyor Sürücüler dikkat! 9 ilde bugün başlıyor
Dereden su içen 65 küçükbaş hayvan 5 dakika içinde öldü Dereden su içen 65 küçükbaş hayvan 5 dakika içinde öldü
İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran’dan mesaj var İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran'dan mesaj var
Osimhen’den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım Osimhen'den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım
Firari hükümlünün yakınları polisleri ezdi Firari hükümlünün yakınları polisleri ezdi
Sinem Kobal’dan yıllar sonra bikinili paylaşım Sinem Kobal'dan yıllar sonra bikinili paylaşım
Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı Hepsi piyasadan toplatılıyor Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı! Hepsi piyasadan toplatılıyor
Tolgahan Sayışman’dan takipçilerine uyardı: Çocuklarınıza dikkat edin Tolgahan Sayışman'dan takipçilerine uyardı: Çocuklarınıza dikkat edin
Meclis’i hastanelik eden salgın Türkiye geneline yayıldı Meclis'i hastanelik eden salgın Türkiye geneline yayıldı

22:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
19:23
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
10:53
Sümüğünüzün rengi hastalığınızı ele veriyor
Sümüğünüzün rengi hastalığınızı ele veriyor
10:37
Ranger Rover 55 yıl sonra logosunu yeniledi
Ranger Rover 55 yıl sonra logosunu yeniledi
10:34
İçme suyuna en yakın köy 1 haftadır susuz Belediyeye karşı ayaklandılar
İçme suyuna en yakın köy 1 haftadır susuz! Belediyeye karşı ayaklandılar
10:25
Podyuma çıkan Kim Kardashian yürüyüşüyle alay konusu oldu
Podyuma çıkan Kim Kardashian yürüyüşüyle alay konusu oldu
10:23
Sigara içen İETT şoförü uyarılınca çıldırdı: 50 tane kamera var, sana mı kaldı
Sigara içen İETT şoförü uyarılınca çıldırdı: 50 tane kamera var, sana mı kaldı?
10:12
MHP’li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
09:59
2 gence işkence edip serbest bırakılanlar son vukuatlarında tutuklandı
2 gence işkence edip serbest bırakılanlar son vukuatlarında tutuklandı
09:52
Morata piyangosu Galatasaray ödediği tüm parayı geri alıyor
Morata piyangosu! Galatasaray ödediği tüm parayı geri alıyor
09:52
Yılanlı ev 15 yıldır musallat oldular, anne 3 kez düşük yaptı
Yılanlı ev! 15 yıldır musallat oldular, anne 3 kez düşük yaptı
09:02
Meclis’i hastanelik eden salgın Türkiye geneline yayıldı
Meclis'i hastanelik eden salgın Türkiye geneline yayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 23:09:22. #7.12#
SON DAKİKA: Hulusi Akar Srebrenitsa'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.