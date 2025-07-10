Hulusi Akar Srebrenitsa\'yı Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet; Srebrenitsa'da temaslarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet ile Srebrenitsa'da temaslarda bulunan Hulusi Akar; Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ve Mehmetçiği ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akar; "Her köşesinde şanlı tarihimizden, medeniyetimizden izler bulunan; dost, kardeş ve mahzun, Evlad-ı Fatihan Saraybosna'dayız. Srebrenitsa 20'nci yüzyılın son soykırımı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki heyetimizle; Mehmetçiği, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret ettik. Boşnak dost ve kardeşlerimiz ile buluştuk. Yarın da insanlığın, ahlakın yok olduğu, alçaklığın zirve yaptığı Srebrenitsa soykırımını anacağız. Unutmadık, unutmayacağız, hatırlatacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ