Hulusi Akar: "Terörsüz Türkiye’de taviz ve pazarlık asla söz konusu değil"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili, "Yapılmak istenen ülkemizin, milletimizin enerjisini tüketen 40 yıldır başımızda olan bu beladan ülkemizi kurtarmak. Bunlar yapılırken, taviz ve pazarlık bunlar asla söz konusu değil" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hakkında konuşan Akar, çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyleyerek, "40 yıldır terörle mücadele konusunda gayret gösterdik, gösteriyoruz. Mehmetçik bu konuda çok başarılı bir görev yaptı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Fakat biz burada hiçbir zaman pes etmedik. Burada geriye doğru dönüp baktığımızda 2014 yılında 'çözüm süreci' adı altında bir bekleme oldu. Teröristler bunu sanki bir zafiyet gibi gördü. Bu bir zafiyet değildi. Bu hukuk çerçevesinde yasalar çerçevesinde pişmanlıkla teslim olması ve bu konunun bir şekilde çözümlenmesi amacıyla yapıldı. Bu devletin bir şefkat eliydi. Fakat bu bir zafiyet gibi görüldü. 24 Temmuz 2015'e kadar bu süreç devam etti. Bu süreçte saldırılar oldu, kayıplar oldu. Dolayısıyla bunların olmasıyla operasyonlar yeniden başladı. 27 Şubat 2025'de İmralı bir açıklama yaptı. 'Örgütü feshedin, silahları bırakın' dedi. 12 Mayıs 2025'te de örgüt 'silahları bırakıyorum, örgütü feshediyorum' dedi. Yapılmak istenen ülkemizin, milletimizin enerjisini tüketen 40 yıldır başımızda olan bu beladan ülkemizi kurtarmak. Bunlar yapılırken, taviz ve pazarlık bunlar asla söz konusu değil" dedi.

"Terörsüz Türkiye siyasi malzeme yapılmamalı"

Terörsüz Türkiye'nin siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini dile getiren Akar, "Bazı siyasi partiler, bu siyasi partilerin bazı kişileri kendi şahsi, siyasi hedeflerinden dolayı bazı konuları istismar ediyorlar. Bazı konuları çarpıtıyorlar. Bu konuda herkesin aklını başına toplayıp, Terörsüz Türkiye konusunu siyasi malzeme yapmaması gerekiyor. Bununla ilgili polemiklere girilmemesi lazım. Burada asıl konu 86 milyonun güvenliği, refahı ve toprağımızın güvenliğidir" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz bize proje getirsin"

Genç girişimcilerin kendilerine proje getirdikleri takdirde ellerinde gelen desteği sağlayacaklarını belirten Akar, "Sadece Kayseri'de değil, birçok yerde çeşitli girişimlerde gençlerimize elimizden geldiğince destek sağladık. Onlar bir işe girdiler, bir iş yaptılar. Biz proje olduktan sonra devam ediyoruz. Bizim sadakatle AR-GE yapıp, kendi imkanlarını seferber ederek, ortaya somut bir hedef koyularak, proje ortaya çıkacak. Biz de elimizden geldiğince idari, yargı ve maddi konuda projesi olan gençlerimizin önlerine düşeceğiz. Onlarla beraber bunun mücadelesini vereceğiz. Geçlerimiz, evlatlarımız yeter ki ortaya bir proje koysunlar. Proje koyarken de korkmasınlar" şeklinde konuştu.