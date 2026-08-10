Hunter Biden, Babası Joe Biden'ın Sağlık Durumunu Açıkladı

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, BBC'ye verdiği kapsamlı röportajda babasının sağlık durumuna ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı. İlerlemiş prostat kanseriyle mücadele eden Biden'ın ciddi ağrılar çektiğini belirten Hunter Biden, buna rağmen eski başkanın kamuoyundan tamamen çekilmediğini ve "Promise Me, America" (Bana söz ver, Amerika) adlı anı kitabını Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından yayınlamayı planladığını açıkladı.

ABD eski Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin tartışmalar yeniden gündeme gelirken, oğlu Hunter Biden'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. BBC'ye konuşan Hunter Biden, babasının ilerlemiş prostat kanseri nedeniyle zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini ancak buna rağmen siyasi ve toplumsal gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Hunter Biden, Joe Biden'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı "Promise Me, America" (Bana söz ver, Amerika) adlı anı kitabının da Kasım ayında gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinin ardından yayınlanacağını duyurdu.

Anı kitabı ara seçimlerden sonra yayımlanacak

Röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Joe Biden'ın yeni kitabına ilişkin açıklama oldu. Hunter Biden, eski başkanın uzun süredir üzerinde çalıştığı "Promise Me, America" (Bana söz ver, Amerika) adlı anı kitabının, Kasım 2026'daki ABD ara seçimlerinin ardından okuyucuyla buluşmasının planlandığını söyledi. Hunter Biden, kitabın yalnızca siyasi hayatı değil, başkanlık sonrası dönemi ve ülkeye ilişkin değerlendirmeleri de içereceğini ifade etti.

ABD medyası: "Kitap zamanlaması dikkat çekici"

Amerikan basınında yayımlanan analizlerde, kitabın ara seçimlerin hemen sonrasında yayımlanacak olmasının tesadüf olmadığı değerlendirmeleri yapıldı. Özellikle Wall Street Journal, Biden'ın sağlık sorunlarına rağmen kamuoyu önündeki varlığını sürdürmeye çalıştığını ve kitabın Demokrat Parti açısından seçim sonrasındaki siyasi tartışmalarda etkili olabilecek önemli bir çıkış olarak görüldüğünü aktardı. Gazete, Biden'ın son dönemde sınırlı sayıda kamu etkinliğine katılmasına rağmen anı kitabı hazırlıklarını sürdürdüğünü yazdı.

"Ağrıları çok fazla ama mücadeleyi bırakmıyor"

Röportajda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Hunter Biden, babasının hastalığının kemiklere yayıldığını ve ilerlediğini belirterek, yaşadığı ağrıların günlük hayatını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti. "Onu bu halde görmek gerçekten çok üzücü" diyen Hunter Biden, babasının acılarını çoğu zaman çevresine yansıtmadığını ve her zamanki gibi güçlü görünmeye çalıştığını söyledi. Hunter Biden, Joe Biden'ın sağlık sorunlarına rağmen tamamen geri planda kalmayı tercih etmediğini belirterek, ülkenin geleceğine ilişkin düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Sağlık durumu yeniden gündemde

Joe Biden'ın ofisi, 2025 yılında eski başkana kemiklere metastaz yapmış agresif prostat kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Hunter Biden'ın BBC röportajında paylaştığı yeni bilgiler ise hastalığın ilerlediğine ve eski başkanın ciddi ağrılar yaşadığına işaret etti. Buna karşın Biden ailesi, tedavi sürecinin devam ettiğini ve Joe Biden'ın sağlık durumu elverdiği ölçüde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguluyor.