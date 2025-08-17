Hürmetçi Yılkı Kahvaltı Evi Hızla İlgi Görüyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Hürmetçi Sazlığı bölgesinde hizmet vermeye başlayan Hürmetçi Yılkı Kahvaltı Evi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, tesisin bölgeye ve Hacılar ekonomisine değer kattığını söyledi.

Yeni açılan kahvaltı evinin şimdiden vatandaşlardan ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Özdoğan; "Hürmetçi Yılkı Kahvaltı Evimiz açılmış durumda. Resmi açılışını henüz yapmadık. Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve milletvekillerimizin uygun olacağı bir tarihte resmi açılışı da gerçekleştireceğiz" dedi. Mevcut tesislerle uyumlu bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Özdoğan; "Orada var olan işletmelerle de güzel bir iletişim halindeyiz. Her zaman şunu söyledik: Biz kimseyle rakip değiliz, kimse de bizimle rakip değil. Güzelliğe güzellik katmak adına böyle bir çalışmayı hayata geçirdik. Oradan da güzel geri dönüşler alıyoruz. Hatta üstüne düşeni yapmak isteyen işletmelerimizle iş birliği içindeyiz. Bu da işin en güzel tarafı" ifadelerini kullandı. Tesiste Hacılar'ın yöresel ürünlerinin ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Özdoğan; "Özellikle manda sütü ve Mozzarella peyniri gibi ürünleri misafirlerimize gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Bu tesiste Kayseri içinden ve dışından gelen misafirlerimize, yerli ve yabancı turistlere hitap eden nezih bir ortam oluşturduk" şeklinde konuştu. Başkan Özdoğan, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı;

"İnşallah bu ay içerisinde resmi açılışımızı da yaparak tesisimizin daha fazla tanınmasını sağlayacağız. Hürmetçi Sazlığı gibi doğa harikası bir bölgede bu hizmeti hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz." - KAYSERİ