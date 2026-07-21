Hürmüz Boğazı'nda Gemiyi Vuran Cisim

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu açıkladı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artırıyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğuna dair bildirimde bulunduğunu açıkladı. Saldırı şüphesine yol açan olayın, Umman'ın Limah kentinin yaklaşık 15 kilometre kuzeydoğusunda meydana geldiği belirtilerek, yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi. - DUBAİ